Bugün hangi maçlar var? 4 Haziran 2023 Pazar maç programı

Manchester United, 33. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes'in kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İlkay Gündoğan, 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve 2-1 galip gelen Manchester City, kupayı 7. kez müzesine götürdü. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 4 Haziran 2023 Pazar maç programı haberimizde.