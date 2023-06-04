Bugün hangi maçlar var? 4 Haziran 2023 Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var?
Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında 3 puanı 5 golle aldı. Giresunspor, deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendi. Trabzonspor, Corendon Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan finalde Manchester City ile Manchester United karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Manchester City, henüz 12. saniyede İlkay Gündoğan'ın golüyle 1-0 üstünlük yakaladı.
Manchester United, 33. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes'in kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İlkay Gündoğan, 51. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve 2-1 galip gelen Manchester City, kupayı 7. kez müzesine götürdü. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 4 Haziran 2023 Pazar maç programı haberimizde.
Bugün hangi maçlar var?
- 13:00 Daegu - FC Seoul Güney Kore K-League Bilyoner TV
- 15:00 Türkiye - Fildişi Sahili Halı Saha Dünya Kupası Tivibu Spor 4
- 15:30 Twente - Heerenveen Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 15:30 Admira - Vorwarts Steyr Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
- 15:30 Amstetten - Horn Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
- 15:30 BW Linz - Sturm Graz Avusturya 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Bodrumspor - Eyüpspor Spor Toto 1. Lig Play-Off Yarı Final TRT Spor Bein Sports 2
- 16:00 AIK Stockholm - Kalmar İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 16:00 Halmstads - Hammarby İsveç Allsvenskan Bilyoner TV
- 16:00 Asane - Kongsvinger Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Hodd - Mjondalen Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 16:00 Raufoss - Fredrikstad Norveç 1. Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Aarhus - Brondby IF Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Kopenhag - Randers Danimarka Süper Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Aalesund - Brann Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 18:00 Lilleström - Stabaek Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner TV
- 18:30 Ross County - Partick Thistle İskoçya Premier Lig Bilyoner TV
- 19:00 Galatasaray - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1
- 19:00 Sparta Rotterdam - Utrecht Hollanda Eredivisie Bilyoner TV
- 19:30 Mallorca - Rayo Vallecano İspanya La Liga Konferans Yayın S SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 19:30 Osasuna - Girona İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 19:30 Real Madrid - Athletic Bilbao İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 19:30 Real Sociedad - Sevilla İspanya La Liga Konferans Yayın S SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 19:30 Villarreal - Atletico Madrid İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 19:30 Genk - Antwerp Belçika Pro League S Sport PlusBilyoner TV Tivibu Spor 1
- 19:30 St.Gilloise - Club Brugge Belçika Pro League Tivibu Spor 2 Bilyoner TV
- 19:30 Napoli - Sampdoria İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
- 20:00 San Lorenzo - Colon Arjantin Primera Division Smart Spor 2 Spor Smart 2
- 22:00 Real Betis - Valencia İspanya La Liga Konferans Yayın S SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 22:00 Celta Vigo - Barcelona İspanya La Liga S SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 22:00 Elche - Cadiz İspanya La Liga Konferans Yayın S SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 22:00 Espanyol - Almeria İspanya La Liga Konferans Yayın S SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 22:00 Valladolid - Getafe İspanya La Liga Konferans Yayın S SportS Sport Plus Bilyoner TV
- 22:00 Gremio - Sao Paulo Brezilya Serie A Smart Spor HDSpor Smart Bilyoner TV
- 22:00 Milan - Verona İtalya Serie A S Sport PlusS Sport 2 Bilyoner TV
- 22:00 Roma - Spezia İtalya Serie A S Sport Plus Bilyoner TV
- 22:00 Atalanta - Monza İtalya Serie A Bilyoner TV
- 22:00 Lecce - Bologna İtalya Serie A Bilyoner TV
- 22:00 Udinese - Juventus İtalya Serie A Bilyoner TV
- 22:00 Fluminense - Bragantino Brezilya Serie A Bilyoner TV