Emekli maaşındaki kesintiler netleşti: SGK'dan milyonları ilgilendiren düzenleme

Örneğin, bir kişinin hem kendisinin geçmişe dönük prim borcu bulunuyor hem de vefat eden eşinin prim borcu sonradan tespit ediliyorsa, tahsilat süreci iki ayrı koldan işletiliyor. Bu senaryoda kişinin kendi emekli maaşından yüzde 10, vefat eden eşinden dolayı almakta olduğu dul maaşından ise yine o maaşın yüzde 10'u oranında ayrı bir kesinti uygulanarak borç tahsilatı gerçekleştiriliyor.