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Ekonomi
Emekli maaşındaki kesintiler netleşti: SGK'dan milyonları ilgilendiren düzenleme

Emekli maaşındaki kesintiler netleşti: SGK'dan milyonları ilgilendiren düzenleme

09:41, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Emekli maaşındaki kesintiler netleşti: SGK'dan milyonları ilgilendiren düzenleme

Yılbaşından bu yana yürürlükte olan ancak kapsamı ve miktarı konusunda soru işaretleri barındıran emekli maaşı kesintilerinin ayrıntıları netlik kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yeni düzenlemesiyle birlikte, prim borcu bulunan emeklilerin maaşlarından yapılacak kesintilerin hangi şartlarda ve hangi borçlar için uygulanacağı tam olarak belirlendi. İşte detaylar.

Milyonlarca emeklinin aylardır yanıtını aradığı maaş kesintisi bilmecesi nihayet çözüldü. Yılbaşından bu yana yürürlükte olan ancak kapsamı tam olarak bilinmeyen prim borcu tahsilatlarına ilişkin detaylar netleşti. Peki, geçmişe dönük prim borcu olan emeklilerin maaşından ne kadar kesinti yapılacak? Birden fazla aylık alanlar ve vefat eden eşinin borcu bulunanlar bu durumdan nasıl etkilenecek? İşte milyonları yakından ilgilendiren SGK kesinti düzenlemesinin tüm ayrıntıları...

Milyonlarca emeklinin aylardır yanıtını aradığı maaş kesintisi bilmecesi nihayet çözüldü. Yılbaşından bu yana yürürlükte olan ancak kapsamı tam olarak bilinmeyen prim borcu tahsilatlarına ilişkin detaylar netleşti. Peki, geçmişe dönük prim borcu olan emeklilerin maaşından ne kadar kesinti yapılacak? Birden fazla aylık alanlar ve vefat eden eşinin borcu bulunanlar bu durumdan nasıl etkilenecek? İşte milyonları yakından ilgilendiren SGK kesinti düzenlemesinin tüm ayrıntıları...

Tahsilat süreci ve kapsama alınan borçlar

Geçmişe dönük Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları, belirlenen sınırlar dâhilinde emekli, dul ve yetim aylıklarından doğrudan tahsil edilebiliyor. Ancak bu kesinti işlemi her borç türü için geçerli olmuyor.

Tahsilat süreci ve kapsama alınan borçlarGeçmişe dönük Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları, belirlenen sınırlar dâhilinde emekli, dul ve yetim aylıklarından doğrudan tahsil edilebiliyor. Ancak bu kesinti işlemi her borç türü için geçerli olmuyor.

Bağ-Kur, Emekli Sandığı veya SSK kapsamında birikmiş prim borçları bulunması durumunda, bu borçlara karşılık maaşlardan doğrudan kesinti yapılabiliyor. Kurum, söz konusu prim borçlarını emekli aylığı bağlandıktan sonra tespit ederse, doğrudan maaştan tahsil etme yoluna gidiyor.

Bağ-Kur, Emekli Sandığı veya SSK kapsamında birikmiş prim borçları bulunması durumunda, bu borçlara karşılık maaşlardan doğrudan kesinti yapılabiliyor. Kurum, söz konusu prim borçlarını emekli aylığı bağlandıktan sonra tespit ederse, doğrudan maaştan tahsil etme yoluna gidiyor.

Kesinti miktarlarında yüzde 10 sınırı

Maaşlardan yapılacak tahsilatların belli bir üst sınırı bulunuyor ve emeklinin mağdur edilmemesi amaçlanıyor. Genel yasal mevzuat çerçevesinde kesintiler en fazla maaşın dörtte biri oranında yapılabilse de, prim borçlarına yönelik olarak gerçekleştirilen bu özel kesintiler maaşın yüzde 10'unu hiçbir şekilde aşamıyor.


Kesinti miktarlarında yüzde 10 sınırıMaaşlardan yapılacak tahsilatların belli bir üst sınırı bulunuyor ve emeklinin mağdur edilmemesi amaçlanıyor. Genel yasal mevzuat çerçevesinde kesintiler en fazla maaşın dörtte biri oranında yapılabilse de, prim borçlarına yönelik olarak gerçekleştirilen bu özel kesintiler maaşın yüzde 10'unu hiçbir şekilde aşamıyor.

Birden fazla aylık alanlar için düzenleme

Birden fazla aylık alan kişilerin durumu ise her bir aylık hesabı üzerinden ayrı ayrı değerlendirilerek karara bağlanıyor. Kendi emekli aylığını alan bir kişiye kesinlikle başkasının borcu yüklenmiyor.

Birden fazla aylık alanlar için düzenlemeBirden fazla aylık alan kişilerin durumu ise her bir aylık hesabı üzerinden ayrı ayrı değerlendirilerek karara bağlanıyor. Kendi emekli aylığını alan bir kişiye kesinlikle başkasının borcu yüklenmiyor.

Örneğin, bir kişinin hem kendisinin geçmişe dönük prim borcu bulunuyor hem de vefat eden eşinin prim borcu sonradan tespit ediliyorsa, tahsilat süreci iki ayrı koldan işletiliyor. Bu senaryoda kişinin kendi emekli maaşından yüzde 10, vefat eden eşinden dolayı almakta olduğu dul maaşından ise yine o maaşın yüzde 10'u oranında ayrı bir kesinti uygulanarak borç tahsilatı gerçekleştiriliyor.

Örneğin, bir kişinin hem kendisinin geçmişe dönük prim borcu bulunuyor hem de vefat eden eşinin prim borcu sonradan tespit ediliyorsa, tahsilat süreci iki ayrı koldan işletiliyor. Bu senaryoda kişinin kendi emekli maaşından yüzde 10, vefat eden eşinden dolayı almakta olduğu dul maaşından ise yine o maaşın yüzde 10'u oranında ayrı bir kesinti uygulanarak borç tahsilatı gerçekleştiriliyor.
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