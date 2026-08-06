Altın fiyatları neden yükseldi sebebi nedir? Son yedi haftanın en yüksek seviyesine çıktı
Altın Fiyatlarında Yükseliş Trendi: ABD-İran gerilimi sürecinde düşüş eğilimi gösteren altın fiyatları, hafta başından itibaren yönünü yukarı çevirerek yatırımcısının yüzünü güldürdü. Üst üste dördüncü işlem gününde de kazançlarını koruyan sarı metal, ons başına 4.300 dolar seviyesinin üzerine tırmanarak bu hafta yaklaşık %6 değer kazandı. Hürmüz Boğazı'na ilişkin diplomatik temaslarda sağlanan ilerleme ve Fed'in faiz politikasına dair değişen beklentiler piyasalardaki ivmeyi artırırken, tüm gözler cuma günü açıklanacak kritik ABD istihdam verisine çevrildi.
Altın fiyatları, ABD ile İran arasında savaş ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte önce düşüş eğilimine girmişti. Ancak hafta başından itibaren yönünü yukarı çeviren sarı metal, yatırımcısının yüzünü güldürdü. Ons altın 4 bin 300 doların üzerine çıkarak üst üste dördüncü işlem gününde de yükselişini sürdürürken, haftalık bazda yaklaşık yüzde 6 değer kazandı. Gram altın 6 bin 585 liraya kadar yükseldi.
Bu yükseliş, Hürmüz Boğazı'nın kısmen yeniden açılmasına ilişkin anlaşmanın petrol fiyatlarını düşürmesi, enflasyon ve faiz oranları görünümüne ilişkin endişeleri azaltmasıyla gerçekleşti.
İran ve Umman, boğazdan geçecek bir nakliye koridoru konusunda anlaşmaya vararak Ortadoğu'dan enerji akışının artacağı beklentilerini yükseltti.
Piyasalar, bu yıl Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini düşürerek, geçen hafta iki artırım beklentisine kıyasla yıl sonuna kadar sadece bir artırım öngörüyor.
Bu arada, ADP verileri, ABD ekonomisinin Temmuz ayında özel sektörde sadece 44 bin yeni iş eklediğini gösterdi; bu, Ocak ayından bu yana en zayıf okuma ve 70 binlik beklentilerin çok altında kaldı.
Öte yandan, Fed yetkilisi Lisa Cook Çarşamba günü, enflasyonun düşmemesi durumunda faizleri artırmaya hazır olduğunu yineleyerek, merkez bankasının enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeden önce bekleme lüksüne sahip olmayabileceği konusunda uyardı.
Piyasaların odağında şimdi 7 Ağustos Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Verinin beklentilerin altında gelmesi halinde Fed'in faiz artırımı ihtimali daha da zayıflayabilir. Güçlü bir istihdam verisi ise dolar ve tahvil faizlerinde yükselişe neden olarak altın fiyatlarında kısa vadeli baskıya yol açabilir.
Gram altın ne kadar?
Gram altın güne 6 bin 495 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 490 lira, en yüksek de 6 bin 585 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 516 liradan alıcı buluyor.
Güncel altın satış fiyatları
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.610,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 21.201,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 42.260,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 104.529,49 TL
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