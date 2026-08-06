Altın fiyatları neden yükseldi sebebi nedir? Son yedi haftanın en yüksek seviyesine çıktı

İran ve Umman, boğazdan geçecek bir nakliye koridoru konusunda anlaşmaya vararak Ortadoğu'dan enerji akışının artacağı beklentilerini yükseltti.

Piyasalar, bu yıl Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerini düşürerek, geçen hafta iki artırım beklentisine kıyasla yıl sonuna kadar sadece bir artırım öngörüyor.

Bu arada, ADP verileri, ABD ekonomisinin Temmuz ayında özel sektörde sadece 44 bin yeni iş eklediğini gösterdi; bu, Ocak ayından bu yana en zayıf okuma ve 70 binlik beklentilerin çok altında kaldı.