SSK, Bağkur, 4C ve EYT'li istisnasız yararlanacak! Eksik primi olana erken emeklilik formülü

Milyonlarca çalışan emeklilik için yaş şartını ve sigortalılık süresini tamamlasa da prim gün sayısındaki eksiklik nedeniyle maaş almaya hak kazanamıyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) mevzuatında yer alan çeşitli borçlanma ve isteğe bağlı sigorta uygulamaları, belirli şartları sağlayan sigortalılara çalışmadan da prim kazanma fırsatı sunuyor. Doğum, askerlik, yurt dışı hizmet ve diğer borçlanma hakları sayesinde eksik primlerini tamamlayan vatandaşlar, emeklilik tarihlerini öne çekebiliyor. Bu nedenle emeklilik planlaması yapan milyonlarca kişi, "Prim eksiği nasıl tamamlanır?", "Çalışmadan prim kazanmak mümkün mü?" ve "Kimler borçlanma hakkından yararlanabilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte SGK'nın sunduğu prim tamamlama yöntemleri ve erken emeklilik sağlayabilecek haklara ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...