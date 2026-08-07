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Anket sonuçları: Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Yeni Parti ne kadar oy alıyor kaçıncı sırada? AK Parti, CHP oy oranı son durum

Anket sonuçları: Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Yeni Parti ne kadar oy alıyor kaçıncı sırada? AK Parti, CHP oy oranı son durum

09:53, 07/08/2026, CumaG: Güncelleme: 09:54, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Anket sonuçları: Bu pazar seçim olsa kim kazanır? Yeni Parti ne kadar oy alıyor kaçıncı sırada? AK Parti, CHP oy oranı son durum

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuçlara en yakın tahminlerden birine imza atan araştırma şirketi BETİMAR, son genel seçim anketini kamuoyuyla paylaştı. YENİ Parti’nin kuruluşunun ardından siyasi partilerin oy oranlarında yaşanan değişim merak edilirken ankette AK Parti ve CHP’nin son durumu da dikkat çekti. Optimar Araştırma'nın son seçim anketine göre ise, CHP ile Yeni Parti'nin seçmen desteğinin önemli ölçüde bölündüğünü gösterdi. İşte son anket sonuçları partilerin oy oranları son durum bilgileri.

Geçmiş seçimlerdeki isabetli tahminleriyle dikkat çeken BETİMAR Araştırma, siyaset gündemine damga vuran son genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Özellikle siyasetteki yeni oluşumlar ve siyasi dengeler sonrası seçmenin eğilimini ölçen çalışmada, YENİ Parti'nin aldığı oy oranı ile kaçıncı sırada yer alacağı merakla bekleniyordu. Kararsız oyların dağıtılmasıyla birlikte AK Parti, Yeni Parti ve CHP arasındaki oy farkı ile parti sıralamalarında yaşanan son değişimler netleşirken, yeni kurulan siyasi hareketlerin seçmende bulduğu karşılık önümüzdeki dönemin seçim aritmetiği açısından kritik işaretler verdi. İşte kamuoyunun yakından takip ettiği son anket verilerine göre AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve YENİ Parti'nin güncel oy oranları ile partilerin sıralamadaki son durumları.

Geçmiş seçimlerdeki isabetli tahminleriyle dikkat çeken BETİMAR Araştırma, siyaset gündemine damga vuran son genel seçim anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Özellikle siyasetteki yeni oluşumlar ve siyasi dengeler sonrası seçmenin eğilimini ölçen çalışmada, YENİ Parti'nin aldığı oy oranı ile kaçıncı sırada yer alacağı merakla bekleniyordu. Kararsız oyların dağıtılmasıyla birlikte AK Parti, Yeni Parti ve CHP arasındaki oy farkı ile parti sıralamalarında yaşanan son değişimler netleşirken, yeni kurulan siyasi hareketlerin seçmende bulduğu karşılık önümüzdeki dönemin seçim aritmetiği açısından kritik işaretler verdi. İşte kamuoyunun yakından takip ettiği son anket verilerine göre AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve YENİ Parti'nin güncel oy oranları ile partilerin sıralamadaki son durumları.


Son anket sonuçları açıklandı mı, anketler ne diyor, hangi parti ne kadar oy alıyor?

BETİMAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, Temmuz ayı saha çalışmasının sonuçlarını katıldığı bir televizyon yayınında duyurdu. Araştırma, 26 ilde 3 bin kişilik bir örneklemle gerçekleştirildi. Sahadaki veri toplama süreci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısının hemen ardından tamamlandı. Anket sonuçlarına göre AK Parti oylarını artırarak liderliğini sürdürürken, yeni kurulan siyasi oluşumun ulaştığı oy oranı ile yerleşik partilerdeki oy kaybı dikkat çekti.


Son anket sonuçları açıklandı mı, anketler ne diyor, hangi parti ne kadar oy alıyor?BETİMAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, Temmuz ayı saha çalışmasının sonuçlarını katıldığı bir televizyon yayınında duyurdu. Araştırma, 26 ilde 3 bin kişilik bir örneklemle gerçekleştirildi. Sahadaki veri toplama süreci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısının hemen ardından tamamlandı. Anket sonuçlarına göre AK Parti oylarını artırarak liderliğini sürdürürken, yeni kurulan siyasi oluşumun ulaştığı oy oranı ile yerleşik partilerdeki oy kaybı dikkat çekti.

Anket sonuçları: AK Parti, Yeni Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM oy oranı yüzde kaç?

Kararsız seçmenlerin dağıtılmasının ardından oluşan tabloya göre AK Parti yüzde 35,8 ile birinci parti konumunda yer alıyor. Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti ise yüzde 19,3'lük bir oy oranı ile ankette ikinci sırada yer aldı.

Anket sonuçları: AK Parti, Yeni Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, DEM oy oranı yüzde kaç?Kararsız seçmenlerin dağıtılmasının ardından oluşan tabloya göre AK Parti yüzde 35,8 ile birinci parti konumunda yer alıyor. Özgür Özel öncülüğünde kurulan Yeni Parti ise yüzde 19,3'lük bir oy oranı ile ankette ikinci sırada yer aldı.

Ankete göre CHP'nin oyu yüzde 9,4'e gerilerken, MHP ve DEM-HDP yüzde 8,8 ile birbirine eşit oy oranına sahip çıktı. Diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

Ankete göre CHP'nin oyu yüzde 9,4'e gerilerken, MHP ve DEM-HDP yüzde 8,8 ile birbirine eşit oy oranına sahip çıktı. Diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

İYİ Parti yüzde 4,7, Anahtar Parti yüzde 3,9, Zafer Partisi yüzde 3,4, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,6, TİP ise yüzde 1.

İYİ Parti yüzde 4,7, Anahtar Parti yüzde 3,9, Zafer Partisi yüzde 3,4, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,6, TİP ise yüzde 1.

Optimar Araştırma'nın son seçim anketi, AK Parti'nin birinci sıradaki yerini koruduğunu ortaya koyarken, CHP ile Yeni Parti'nin seçmen desteğinin önemli ölçüde bölündüğünü gösterdi.

AK Parti’nin oy oranı yüzde 34,24 oldu. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 8,71 olarak ölçüldü. Sabah yazarı Mahmut Övür'ün paylaştığı sonuçlara göre CHP’deki bölünme sonrası oy oranlarının ne olacağı merak edilirken Yeni Parti yüzde 12,55 oy oranı ile CHP'nin arkasında üçüncü, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ise yüzde 16,25 ile ikinci parti oldu.

Optimar Araştırma'nın son seçim anketi, AK Parti'nin birinci sıradaki yerini koruduğunu ortaya koyarken, CHP ile Yeni Parti'nin seçmen desteğinin önemli ölçüde bölündüğünü gösterdi.AK Parti’nin oy oranı yüzde 34,24 oldu. Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 8,71 olarak ölçüldü. Sabah yazarı Mahmut Övür'ün paylaştığı sonuçlara göre CHP’deki bölünme sonrası oy oranlarının ne olacağı merak edilirken Yeni Parti yüzde 12,55 oy oranı ile CHP'nin arkasında üçüncü, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ise yüzde 16,25 ile ikinci parti oldu.
Başlıklar :Son Seçim Anketi SonuçlarıYeni PartiAK PartiCHPoy oranı
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