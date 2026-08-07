Emekli maaş farkları son dakika yattı mı? SSK emekli maaş farkları ne zaman yatacak? En düşük emekli maaşına 3.552 TL fark
Milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkı ödemelerinde süreç netleşti. Temmuz ayında açıklanan yüzde 17,76'lık zam oranının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından temmuz maaşlarını eski taban tutar üzerinden alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 3 bin 552 TL'lik fark ödemelerinin tarihi de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklandı. Yaklaşık 5,1 milyon emekliyi ilgilendiren ödeme takvimiyle birlikte gözler hesaplara yatırılacak farklara çevrildi. Peki emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? İşte SGK'nın açıkladığı ödeme tarihleri ve tüm ayrıntılar...
En düşük emekli aylığında yapılan artışın ardından milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin merakla beklediği fark ödemeleri için bekleyiş sona erdi. TBMM'de kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle taban emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükselirken, maaşlarını daha önce 20 bin TL üzerinden alan emekliler için oluşan 3 bin 552 TL'lik farkın ödeme tarihi SGK tarafından duyuruldu. Açıklamanın ardından emekliler, fark ödemelerinin hangi gün hesaplara yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki 2026 emekli maaşı zam farkı ne zaman ödenecek? Kimler bu ödemeden yararlanacak? İşte merak edilen detaylar...
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
3.552 TL en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri SGK tarafından duyurulan takvime göre 7 Ağustos Cuma günü banka hesaplarına yatırılmış olacak. En düşük emekli maaşı alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ağustos ayı maaş ödemelerini 23.552 TL olarak hesaplarında görecek.
SGK'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;
En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL’ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu fark ödemelerinizi ilgili banka hesabınızdan çekebilirsiniz.
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