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Er-erbaşlar, şehit aileleri ve gazilerin hakları neler? Yeni torba yasa Meclis'e geliyor: Düzenleme neler var?

Er-erbaşlar, şehit aileleri ve gazilerin hakları neler? Yeni torba yasa Meclis'e geliyor: Düzenleme neler var?

13:31, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 13:33, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Er-erbaşlar, şehit aileleri ve gazilerin hakları neler? Yeni torba yasa Meclis'e geliyor: Düzenleme neler var?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin uzun süredir beklediği düzenlemenin tamamlandığını açıkladı. Özlük hakları dahil birçok başlık içeren teklifin AK Parti ve MHP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Şehidin anne ve babasına bağlanacak toplam aylık tutarının net asgari ücretten az olamayacağı hüküm altına alınıyor. Peki er-erbaşlar, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlemede neler var, teklif ne zaman yasalaşacak? İşte detaylar.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın müjdesini verdiği, AK Parti ve MHP gruplarının ortaklığıyla hazırlanan yeni kanun teklifi, şehit yakınları ve gazilerin mali, sosyal ve özlük haklarında kapsamlı iyileştirmeler içeriyor. İki yılı aşkın süredir TBMM Milli Savunma Komisyonu ve ilgili kurumların istişareleriyle olgunlaştırılan paketin, bu hafta Meclis Başkanlığı'na teslim edilmesinin ardından Komisyon süreçlerinden geçerek kısa süre içerisinde TBMM Genel Kurulu'nda oylanması ve yasalaşması bekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın müjdesini verdiği, AK Parti ve MHP gruplarının ortaklığıyla hazırlanan yeni kanun teklifi, şehit yakınları ve gazilerin mali, sosyal ve özlük haklarında kapsamlı iyileştirmeler içeriyor. İki yılı aşkın süredir TBMM Milli Savunma Komisyonu ve ilgili kurumların istişareleriyle olgunlaştırılan paketin, bu hafta Meclis Başkanlığı'na teslim edilmesinin ardından Komisyon süreçlerinden geçerek kısa süre içerisinde TBMM Genel Kurulu'nda oylanması ve yasalaşması bekleniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) sunulan şehit ve gazi ailelerine geniş kapsamlı yeni hakların tanınmasına yönelik kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Öncelikle şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bize milletimizin emanetidir. Onlara büyük bir vefa borcumuz var. Son 24 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehit yakınlarımız ve gazilerimizin haklarını koruyan ve onlara destek sağlayan pek çok düzenlemeyi, önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. 2013 yılında aslında çok kapsamlı bir düzenleme hayata geçirilmişti ve bu süre zarfında da özellikle biliyorsunuz son 2 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Hulusi Akar başkanlığında, bakanlığımızın koordinesinde pek çok kurumla beraber istişareler düzenliyorduk.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) sunulan şehit ve gazi ailelerine geniş kapsamlı yeni hakların tanınmasına yönelik kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Öncelikle şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bize milletimizin emanetidir. Onlara büyük bir vefa borcumuz var. Son 24 yılda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehit yakınlarımız ve gazilerimizin haklarını koruyan ve onlara destek sağlayan pek çok düzenlemeyi, önemli düzenlemeyi hayata geçirdik. 2013 yılında aslında çok kapsamlı bir düzenleme hayata geçirilmişti ve bu süre zarfında da özellikle biliyorsunuz son 2 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Hulusi Akar başkanlığında, bakanlığımızın koordinesinde pek çok kurumla beraber istişareler düzenliyorduk.

Özellikle şehit hakları ve gazilerimize yönelik uzun zamandır bir istişare mekanizması yürütüyorduk. Bu çalışma tamamlandıktan sonra bir kanun teklifine dönüştü ve hem AK Parti grubumuzun Milliyetçi Hareket Parti'mizle ortak bir kanun teklifine dönüştü. 12 maddelik değil, bu çok daha kapsamlı. Aslında 2013 yılından bu yana gerçekten çok önemli, çok kapsamlı, şehit anne-babalarımızdan tutun da er-gazilerimizin uzun süredir bekleyen talepleri doğrultusunda da bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Özellikle şehit hakları ve gazilerimize yönelik uzun zamandır bir istişare mekanizması yürütüyorduk. Bu çalışma tamamlandıktan sonra bir kanun teklifine dönüştü ve hem AK Parti grubumuzun Milliyetçi Hareket Parti'mizle ortak bir kanun teklifine dönüştü. 12 maddelik değil, bu çok daha kapsamlı. Aslında 2013 yılından bu yana gerçekten çok önemli, çok kapsamlı, şehit anne-babalarımızdan tutun da er-gazilerimizin uzun süredir bekleyen talepleri doğrultusunda da bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Er-erbaşlar, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenleme Meclis’e sunuldu mu?

Bu hafta inşallah grubumuz çalışmalarını tamamladı ve bu hafta içerisinde inşallah AK Parti grubumuz, Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber grubumuz Meclis Başkanlığı'na sunacak. Bu hafta inşallah görüşülmesini bekliyoruz. Ben şimdiden şehit ailelerimize ve gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Er-erbaşlar, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenleme Meclis’e sunuldu mu?Bu hafta inşallah grubumuz çalışmalarını tamamladı ve bu hafta içerisinde inşallah AK Parti grubumuz, Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber grubumuz Meclis Başkanlığı'na sunacak. Bu hafta inşallah görüşülmesini bekliyoruz. Ben şimdiden şehit ailelerimize ve gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Er-erbaşlar, şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar neler, içeriğinde neler var?

Bakan Göktaş, çok kapsamlı bir çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Bütün grupları 2 senedir gerçekten dinledik ve er-erbaşlar, 15 Temmuz gazilerimiz, şehit anne ve babalarımıza yönelik özlük hakları dahil pek çok çalışmayı hayata geçiren, içeren aslında bir çalışmayı inşallah bu kanun teklifi kapsamında, bu hafta önümüzdeki günlerde Meclis’in gündemine alınmasını bekliyoruz. Şimdiden tüm şehit ailelerimize, gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle bu süreçte her daim şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Onların her türlü haklarını koruyan ve güçlendiren çalışmalar yürüttük. Dün de bu çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdik. Bugün de yarın da AK Parti'miz ve Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber bu çalışmaları inşallah şehit yakınlarımız ve gazilerimize müjdelemek istiyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Er-erbaşlar, şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar neler, içeriğinde neler var?Bakan Göktaş, çok kapsamlı bir çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Bütün grupları 2 senedir gerçekten dinledik ve er-erbaşlar, 15 Temmuz gazilerimiz, şehit anne ve babalarımıza yönelik özlük hakları dahil pek çok çalışmayı hayata geçiren, içeren aslında bir çalışmayı inşallah bu kanun teklifi kapsamında, bu hafta önümüzdeki günlerde Meclis’in gündemine alınmasını bekliyoruz. Şimdiden tüm şehit ailelerimize, gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle bu süreçte her daim şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Onların her türlü haklarını koruyan ve güçlendiren çalışmalar yürüttük. Dün de bu çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdik. Bugün de yarın da AK Parti'miz ve Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber bu çalışmaları inşallah şehit yakınlarımız ve gazilerimize müjdelemek istiyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Başlıklar :Er-erbaşlar haklarışehit yakını haklarıMeclisAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir GöktaşTorba yasa
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