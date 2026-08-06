Er-erbaşlar, şehit aileleri ve gazilerin hakları neler? Yeni torba yasa Meclis'e geliyor: Düzenleme neler var?

Er-erbaşlar, şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar neler, içeriğinde neler var?

Bakan Göktaş, çok kapsamlı bir çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Bütün grupları 2 senedir gerçekten dinledik ve er-erbaşlar, 15 Temmuz gazilerimiz, şehit anne ve babalarımıza yönelik özlük hakları dahil pek çok çalışmayı hayata geçiren, içeren aslında bir çalışmayı inşallah bu kanun teklifi kapsamında, bu hafta önümüzdeki günlerde Meclis’in gündemine alınmasını bekliyoruz. Şimdiden tüm şehit ailelerimize, gazilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle bu süreçte her daim şehit yakınları ve gazilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Onların her türlü haklarını koruyan ve güçlendiren çalışmalar yürüttük. Dün de bu çalışmaları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdik. Bugün de yarın da AK Parti'miz ve Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber bu çalışmaları inşallah şehit yakınlarımız ve gazilerimize müjdelemek istiyoruz. İnşallah hayırlı uğurlu olsun" dedi.