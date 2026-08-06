LGS 2. tercihler ne zaman yapılacak? LGS lise nakilleri ne zaman, nasıl yapılacak? LGS 2. tercihler başladı mı?
2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler bu kez lise boş kontenjanları ve nakil takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk yerleştirme sonuçlarıyla eş zamanlı olarak boş kalan kontenjanları ve taban puanları erişime açarken, istediği liseye yerleşemeyen ya da okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci de resmen başladı. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki boş kontenjanlar e-Okul üzerinden görüntülenebilecek. Peki 2026 LGS 1. ve 2. nakil başvuruları ne zaman yapılacak? Boş kontenjan listesine nasıl ulaşılır? İşte MEB'in yayımladığı LGS nakil takvimi ve merak edilen tüm ayrıntılar...
LGS yerleştirme sürecinde ikinci şans olarak görülen nakil dönemi bugün itibarıyla başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlar da ilan edilirken, öğrenciler e-Okul sistemi üzerinden yeni tercihlerini yapabilecek. İlk yerleştirmede herhangi bir liseye yerleşemeyen veya daha üst sıradaki bir okula geçmek isteyen adaylar için iki aşamalı nakil takvimi uygulanacak. Peki 2026 LGS nakil başvuruları hangi tarihlerde alınacak? 1. ve 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte boş kontenjan sorgulama ekranı ve resmi takvim...
LGS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos'ta "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. 2026 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, İlk Yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjanlar için aşağıdaki ekranı takip edebilirsiniz.
LGS NAKİLLERİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos'ta, tercih sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos'ta arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos'ta yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos'ta tamamlayacak. Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül'de okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül'de ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.
LGS 2. TERCİHLER (NAKİL) NASIL YAPILIR?
Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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