LGS NAKİL 2026 İŞLEM TARİH DUYURUSU: LGS 1. ve 2. nakiller ne zaman yapılacak, sonuçlar ne zaman belli olur?
2026 LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bu kez nakil sürecine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan yerleştirme takvimi doğrultusunda, ilk yerleştirmede istediği liseye yerleşemeyen veya tercih ettiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için 1. ve 2. nakil başvuru dönemleri başlayacak. Boş kontenjanların ilan edilmesiyle birlikte adaylar yeniden tercih yapma fırsatı elde ederken, nakil sonuçları da MEB tarafından belirlenen takvime göre duyurulacak. Peki 2026 LGS 1. ve 2. nakil başvuruları ne zaman yapılacak? Boş kontenjanlar hangi tarihte açıklanacak? İşte MEB'in yayımladığı LGS nakil takvimi ve merak edilen tüm ayrıntılar...
LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından liseye yerleşemeyen ya da farklı bir okula geçmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2026 yerleştirme takvimi kapsamında, boş kalan kontenjanlar ilan edilecek ve iki aşamalı nakil başvuru dönemi başlayacak. Öğrenciler, tercihlerini yeniden değerlendirerek kontenjan bulunan okullar için başvuru yapabilecek. Nakil başvuruları ve sonuç tarihleri ise MEB'in resmi takvimi doğrultusunda uygulanacak. Peki 2026 LGS 1. ve 2. nakil tercihleri ne zaman yapılacak? Nakil sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm detaylar...
LGS 1. NAKİL BAŞVURULARI VE SONUÇ TARİHİ
Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden alınacak. İstediği liseye yerleşemeyen ya da tercihini değiştirmek isteyen öğrencilerin katılabileceği 1. nakil sonuçları ise 10 Ağustos tarihinde açıklanacak.
LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI VE SONUÇ TARİHİ
İlk nakil döneminin tamamlanmasının ardından 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte 2. nakil sonuçları 14 Ağustos tarihinde kamuoyuna duyurulacak.
HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN KOMİSYON DÖNEMİ
İki nakil sürecinde de bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için İl ve İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları devreye girecek. Komisyon başvuruları 17-26 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve yerleştirme işlemleri 28 Ağustos itibarıyla tamamen sonlandırılacak. Yatılılık (pansiyon) başvuruları ise 31 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak.
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