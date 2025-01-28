Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak? Gassal yeni sezon tarihi belli oldu mu?

TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisinin 2. sezonu için tarih belli olmasa da önümüzdeki günlerde diziden yeni fragmanın gelmesi bekleniyor. Gassal 2. sezonda Ahmet Kural'a Hande Soral eşlik edecek. Şarkıcı Bayhan, Ercan Kesal, Serhat Kılıç gibi isimler de yeni sezonda yer alacak diğer oyuncular arasıdna. İlk sezonda yayınlanan 10 bölümün ardından Gassal 2. sezonda kaç bölüm olacağı da merak edilenler arasında. İşte Gassal 2. sezondan son gelişmeler ve dizi hakkında bilgiler...





GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?





Gassal 2. sezon tarihi henüz belli olmadı. İlerleyen haftalarda dizinin yeni sezon tarihinin duyurulması bekleniyor.





GASSAL'IN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?





Ahmet Kural’ın gassal Baki karakterine hayat verdiği dizinin ilk sezonunda Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi önemli isimler yer almıştı. Gassal 2. sezonunda ise Hande Soral, Bayhan Gürhan, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Serhat Kılıç gibi sanatçılar da yer alacak.

GASSAL NEREDE ÇEKİLİYOR?





Gassal dizisi çekimlerin gerçekleştiği mekanlarıyla da büyük ilgi görüyor. Baki’nin çalıştığı gasilhane, Baki’nin evi, kasabadaki cami, mekanlar ve evlerin nerelerde olduğu dizinin severleri tarafından merak ediliyor. Gassal dizisi mekanlarının bir kısmı İstanbul ve çevresi ve Kocaeli’de yer alırken dizinin bazı sahnelerinin çekimi Kılıçlı Film Platosu’nda gerçekleştirildi.





GASSAL DİZİSİ KONUSU





Kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için çabalamaya başlar. Hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşir: Sosyalleşmeyi, evlenmeyi, toplum içine karışmayı deneyimler. Fakat 30’lu yaşlarına kadar bilinçli uzak durduğu şeyler onun için gerçekten de anlamsızdır. Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, sırf adet yerini bulsun diye yapılan evlilikler, arkadaş çevresinde söylenen pembe yalanlar onun için saçmadır. Kendisini yıkayacak birilerini bulma telaşı ile giriştiği bu yolda toplumu objektif bir gözle inceleme imkanı bulur. Bu yolculuğun sonunda ise geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşerek, yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusunun olduğunu keşfedecektir.





GASSAL İLK SEZON BÖLÜMLERİ





1.Bölüm: 'Ben, Gassal' 34dk





Bir gassal olan Baki, ani bir olayın ardından, öldükten sonra bedenine ne olacağı ve onu kimin yıkayacağı konusunda endişelenmeye başlar. Baki'nin yalnızlığı ve korkuları için endişelenen arkadaşı, evlenmenin bir çözüm olacağını düşünerek ona bir gelin adayı bulur.





2.Bölüm: 'Kim Ölecek, Kim Kalacak Nazım?' 32dk





Baki, ölümünden sonra yıkama işini üstlenecek birini aramaya devam eder ve her kararında karısının onayına güvenen Nazım'da umut bulur. Onayı alan Baki, hevesle Nazım'a ölü yıkama ritüellerini öğretmeye başlar. Ancak beklenmedik bir olay onu şaşkına çevirir.





3. Bölüm: 'Helvalar ve Sırları' 33dk





Nazım'ın ölümü üzerine Baki ona karşı son görevlerini yerine getirir. Nazım'ın dul eşi, geçmişteki anlaşmazlıkları nedeniyle onu kardeşinin yanına defnetmeyi reddeder. Baki, Nazım için helva hazırlarken kendi geçmişine dair acı hatıraları da gün yüzüne çıkar.





4. Bölüm: 'Ölünün Manzaraya İhtiyacı Olmaz' 34dk





Nazım'ın ölümünün ardından Ahmet, Baki'yi ziyaret eder ve ona evindeki boşluğu dolduracak bir eş bulmasını söyler. Baki, mafya babası Taylan'ı cenazeye hazırlamak için gerekenleri yapmak isterken meftanın yakınları tarafından sürekli sekteye uğratılır. Yeni cenaze arabası şoförü Merdan, başta kalabalığa aldansa da sonunda gerçekleri görür.





5. Bölüm: 'Merak Ettim... Neden Evlenmezmişsin Benimle?' 33dk





Baki, ilk kez Elif'i iş yerinde ziyaret eder ve varlığıyla istemeden de olsa çalışanları tedirgin eder. Elif bir hasta için ondan yardım istediğinde Baki kazara yaralanır. Baki, Elif ile konuşmaya çalışırken beceriksizce kullandığı ifadelerden dolayı bir yanlış anlaşılmaya yol açar.





6. Bölüm: 'Servis, Cüzdan, Aşk ve Ölüm' 30dk





Baki, Ahmet'i ziyaret eder ve karısı Neslihan'a nasıl âşık olduğunu hayranlıkla anımsayan arkadaşını dinler. Hikâyeden ilham alan Baki, kendi aşk arayışında Ahmet'in deneyimini taklit etmeye çalışır. Ancak tatsız bir şekilde, kendisini reddeden gelin adayı Kerime ve Kerime'nin annesi ile karşılaşır.





7. Bölüm: 'Kimsenin İstemediği Bir Adam' 35dk





Baki, kaygı uyandıran bir telefon konuşması ile hapishanede olduğunu sandığı babası Haris'in dışarıda, ona ihtiyacı olduğunu öğrenir. Verilen adrese giden Baki, babası ile yirmi yıl sonra ilginç bir karşılaşma yaşar. Evin yolunu tutan ikili arasında acı dolu anıları tetikleyen bir tartışma yaşanır.





8. Bölüm: 'Herkes Gitti, Ben Kaldım' 34dk





Baki hâlâ ölü yıkamaktan korkan Nadir'e kariyerini değiştirmesini tavsiye eder. Nadir'e yeni bir kariyer bulmak için eski dosyaları karıştırarak çıraklık yapabileceği bir yer arayan Baki, kendini Nadir'in yeni işi için pazarlık yaparken bulur.





9. Bölüm: 'Hiç Bilmeseydim Özgürdüm...' 30dk





Baki bir araba kazasının ardından gözlerini hastane de açar. İki yanında yatan hastaların ziyaretçileri arasında tek kalır. Üstelik bu ziyaretçilerden biri de ona evlilik teklifi eden arkadaşını görmeye gelen Elif'tir. Ahmet'in evinde yüz yüze geldiklerinde Elif, uzun zamandır sakladığı üzücü bir sırrı açıklamak zorunda kalır.





10. Bölüm: 'Sen, Ben ve Çocuklar' 30dk





Hüseyin Amca ve Baki, Baki'nin hayata bakışını değiştiren derin bir diyaloğa girerler. Etrafındaki herkesten Elif'i duyan Baki, onunla görüşmek için hastaneye gittiğinde Elif'in Ahmetlere doğru yola çıktığını öğrenir.







