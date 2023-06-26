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Gaziantep İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - Haziran 2023

Gaziantep imsak ve iftar vakti, Gaziantep ezan ve namaz vakitleri haberimizde. Kurban bayramı arefesi, 27 Haziran 2023 Salı günüdür. Hicri takvime göre zilhicce ayının 9'uncu gününe denk gelen arefe oruç tutmak hadislerde tavsiye edilmiştir. Arefe günü oruç tutacak Müslümanlar için Türkiye'deki illerin imsak ve iftar vakitlerini haberimizde paylaştık. 2023 kurban bayramı arefe günü Gaziantep imsak vakti, akşam ezanı iftar vakti ve 5 vakit Gaziantep namaz vakitleri şöyle:

15:35 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gaziantep namaz vakitleri

Gaziantep namaz vakitleri

Diyanete verilerine göre Gaziantep imsak vakti, iftar vakti ve namaz vakitleri haberimizde.

Gaziantep İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - Haziran 2023

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2023
sayfasındaki verilere göre, Gaziantep imsak, sabah ezanı ve namaz vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. 27 Haziran Salı Gaziantep’te imsak vakti saat 3:20’da giriyor. Gaziantep akşam ezanı vakti ise 20:01. Gaziantep imsak, iftar, sabah ve akşam ezanı vakitlerine ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Arefe günü ile ilgili hadisler

Arefe gününde oruç tutanların geçmiş ve gelecek birer yıllık günahlarının bağışlanacağı buyrulmuştur. Arefe günü oruç tutmak hadis ile de değinilen bir konudur.

Arefe gününde oruç tutmayla ilgili bir hadis vardır. “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197)

Beyhakî’nin bir rivayetinde Hz. Aişe (ra) şöyle demiştir: Resulullah: “Arefe gününün orucu bin gün oruç tutmak gibidir.” derdi. (Taberanî)

Hz. Aişe ise arefe günü tutulan oruçla ilgili şöyle söyler: “Allah, hiçbir günde, arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azat etmez. Allah mahlukata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder ve: ‘Bunlar ne istiyorlar?’ der.” (Müslim, Hacc 436)

“Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Tirmizî, Savm, 46 (749); İbn Mâce, Sıyâm, 40)

Teşrik tekbiri ne zaman başlıyor?

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

İster cemaatle, ister yalnız başına namaz kılan, kurban kesen veya kesmeyen yolcu olan veya olmayan kadın-erkeğin; farz olan her namazın peşinde Teşrik tekbirlerini getirmesi gerekir.

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Malatya İmsak - İftar ve Namaz Vakitleri - Haziran 2023