Gaziantep Şehitkamil Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Gaziantep Şehitkamil Hakkında Bilgi

Gaziantep'in en kalabalık ilçelerinden biri olan Şehitkamil, tarihi ve kültürel mirası, gelişmiş sanayisi, modern yapılaşması ve coğrafi konumu ile dikkat çekiyor.

Tarihçe

Şehitkamil ilçesi, Gaziantep'in bir ilçesi olarak 1986 yılında kurulmuştur. İlçe adını, Gaziantep'in bağımsızlık mücadelesinde şehit olan Şehitkamil isimli kahraman askerimizden almıştır. Şehitkamil ilçesi, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bölgede yapılan kazılar sonucunda Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar bulunmuştur.

Coğrafya

Şehitkamil ilçesi, Gaziantep'in güneyinde yer almaktadır. Kuzeyde Şahinbey ilçesi, güneyde Nizip ilçesi, doğuda Araban ilçesi, batıda ise Kahramanmaraş il sınırı ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 427 km²'dir.

Mahalleler

Şehitkamil ilçesi, 183 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahallelerden bazıları şunlardı: Abdülkadirbey, Acıbadem, Acıdere, Akabe, Akkent, Akpınar, Altay, Altıntepe, Altıok, Altınova, Arıkbaşı, Atalar, Atatürk, Aydınlar, Azerbaycan, Bahçelievler, Balıklı, Barak, Başalan, Başpınar, Baştabya, Baştemur, Batıkent, Battalgazi, Bayındır, Belen, Beşevler, Beybahçe, Beyler, Beytepe, Beyyurdu, Binevler, Boğaziçi, Bostancı, Bölükyayla, Bülbülderesi, Cebeci, Çağlayan, Çamlık, Çamlıtepe, Çardak, Çelikli, Çıkrık, Çırpı, Çobanbeyli, Çöğürlük, Dağlıca, Dağlıöz, Darıca, Davuteli, Değirmenaltı, Değirmendere, Değirmenli, Delihasanlı, Deliklibaş, Denizli, Doğanşehir, Doğukent, Dolunay, Dumlupınar, Dutluk, Düzce, Elif, Emek, Emre, Engelliler, Eyyüpnebi, Fatih, Fevziçakmak, Gazikent, Gaziköy, Gaziosmanpaşa, Güder, Gültepe, Güneşli, Güngör.

2020 yılında Gaziantep Şehitkamil ilçesinin nüfusu 767,411 olarak kaydedilmiştir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

2018 GENEL SEÇİMLERİNDE HANGİ İTTİFAKLAR VARDI?

Cumhur İttifakı

Anayasa değişikliği referandumunda "Evet" cephesinde yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi, "Cumhur İttifakı" adı altında seçimlere katılacaklarını ve cumhurbaşkanı adayı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladılar. Cumhur İttifakı'nın protokolü 4 Mayıs 2018'de YSK'ya teslim edildi.

Millet İttifakı

Anayasa değişikliği referandumunda "Hayır" cephesinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti milletvekili seçimlerinde ittifak yapma kararı aldılar. Ancak partiler cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda kendi adaylarını destekleme kararı almışlardır. Şayet seçimin ikinci tura kalması hâlinde ittifakın adayının etrafında toplanacaklarını belirtmişlerdir. Adı "Millet İttifakı" olarak belirlenen ittifakın protokolü 5 Mayıs 2018'de YSK'ya verildi.

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI TÜRKİYE GENELİ

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.











