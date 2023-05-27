2023 Seçim leri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanacak. 2023 Adana Saimbeyli seçim sonuçları na ve oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adana Saimbeyli Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Adana Saimbeyli Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Adana'nın ilçelerinden biri olan Saimbeyli, Türkiye'nin güneyinde yer alan bir ilçedir. Adana iline yaklaşık 135 km uzaklıktadır ve İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi'nin kesiştiği noktada bulunmaktadır. Saimbeyli ilçesi, Toros Dağları eteklerinde, yüksek dağlarla çevrili bir vadiye yayılmıştır. İlçe sınırları içinde yer alan Akçatekir, Tarsus ve Kızkalesi sahilleri, turizm açısından oldukça önemlidir.

Saimbeyli'nin tarihi oldukça eski dönemlere kadar uzanmaktadır. İlk yerleşimler tarihi milattan önceki dönemlere kadar dayanmaktadır. İlçe tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İlçenin tarihi dokusu, tarihi yapıları ve kültürel mirasıyla önemli bir turizm potansiyeline sahiptir.

Saimbeyli ilçesi, 22 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şu şekildedir:

Altınova Mahallesi

Ayranpınar Mahallesi

Bağdamları Mahallesi

Bahçe Mahallesi

Büyük Göksu Mahallesi

Çayırbağı Mahallesi

Göktepe Mahallesi

Gülnar Mahallesi

Güzelköy Mahallesi

Hacıahmetli Mahallesi

İslamlar Mahallesi

Karapınar Mahallesi

Kocadere Mahallesi

Körbeli Mahallesi

Küçük Göksu Mahallesi

Maksutoğlu Mahallesi

Menekşe Mahallesi

Sarıveliler Mahallesi

Sinekli Mahallesi

Süleymanlı Mahallesi

Şenyurt Mahallesi

Yalmanlı Mahallesi

Güncel nüfus verilerine göre, Saimbeyli ilçesi 20.237 kişi nüfusa sahiptir. İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçede özellikle tahıl, pamuk, fındık, nar ve elma gibi ürünlerin yetiştiriciliği yapılır. Ayrıca ilçede turizm de önemli bir ekonomik faaliyettir. İlçe sınırları içinde yer alan tarihi yapılar, doğal güzellikleri ve kültürel mirası ile turistlerin ilgisini çekmektedir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

24 HAZİRAN 2018 YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI

24 Haziran seçimlerinde 6 aday cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışı oyların yüzde 59,4’ü alarak önemli bir avantaj sağladı. Muharrem İnce ise yüzde 25,8’de kaldı. Selahattin Demirtaş yurt dışı oyların yüzde 11,1’i alırken Meral Akşener yüzde 3 oy alabildi. Temel Karamollaoğlu yüzde 0,6’da, Doğu Perinçek ise yüzde 0,2’de kaldı.

24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİNDE YURT DIŞINDA KAÇ SEÇMEN OY KULLANDI?

2018 seçiminde yurt dışına kayıtlı 3,04 milyon seçmen vardı. Bunların 1,53 milyonu oy kullandı. Seçmenlerin neredeyse yarısı Almanya’da (1,44 milyon) idi. Fransa’da 341 bin, Hollanda’da 260 bin seçmen kayıtlıydı.







