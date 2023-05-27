2023 Seçim leri 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 28 Mayıs Pazar günü saat 21.00’da yasakların kaldırılmasının ardından 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanacak. 2023 Adana Tufanbeyli seçim sonuçları na ve oy oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Adana Tufanbeyli Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

28 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.





Adana Tufanbeyli Hakkında: Nüfus, Coğrafi ve Tarihi

Adana ilinin doğusunda yer alan Tufanbeyli ilçesi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle önemli bir ilçedir. Bu makalede, Tufanbeyli ilçesinin tarihinden, coğrafyasından, mahallelerinden ve güncel nüfusundan bahsedeceğiz.

Tarihçe:

Tufanbeyli ilçesi, tarihi milattan önceki dönemlere kadar dayanmaktadır. Bölgede yapılan arkeolojik kazılar sonucunda, Hitit, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait kalıntılar bulunmuştur. Tufanbeyli ismi ise, ilçenin eski valilerinden Tufan Bey tarafından verilmiştir.

Coğrafya:

Tufanbeyli ilçesi, Adana ilinin doğusunda yer almaktadır. Yüzölçümü 1.957 km² olan ilçenin rakımı 1.200 metredir. İlçe, doğal güzellikleri ile dikkat çeken Seyhan Baraj Gölü'ne de ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca, Tufanbeyli'nin kuzeyinde yer alan Karaisalı ilçesi ile Tufanbeyli arasında uzanan Aladağlar, doğa yürüyüşleri için de oldukça uygun bir bölgedir.

Mahalleleri:

Tufanbeyli ilçesi, 35 mahalleden oluşmaktadır. Bu mahalleler şunlardır:

Akpınar Mahallesi

Aydın Mahallesi

Bağören Mahallesi

Bayramhacı Mahallesi

Beydeğirmeni Mahallesi

Beyören Mahallesi

Boğaztepe Mahallesi

Bulduklu Mahallesi

Dövüşgazi Mahallesi

Düzağaç Mahallesi

Elmaağacı Mahallesi

Ericek Mahallesi

Gökpınar Mahallesi

Güneyyurt Mahallesi

Hacıpaşa Mahallesi

Hamur Mahallesi

Karacaören Mahallesi

Karakoç Mahallesi

Karatepe Mahallesi

Kayalar Mahallesi

Kızılca Mahallesi

Köprüağzı Mahallesi

Mamureli Mahallesi

Oymaklı Mahallesi

Pınarcık Mahallesi

Sakızköy Mahallesi

Salmanlı Mahallesi

Sarıyakup Mahallesi

Sazak Mahallesi

Sofular Mahallesi

Süleği Mahallesi

Tepebağ Mahallesi

Yalnızçam Mahallesi

Yeniköy Mahallesi

Nüfus:

Tufanbeyli ilçesi, 2021 yılı TÜİK verilerine göre 22.410 nüfusa sahiptir.

Oy Nasıl Kullanılır?

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

18 yaşı doldurmayan kişiler,

Mahkeme kararı ile kesinleştirilmiş şekilde kısıtı buluna kişiler,

Silah altındaki kıta çavuşları, onbaşı ve erleri oy kullanması yasaktır. Bazı durumlarda çeşitli nedenlerle izin alıp evinde olan silah altındaki kişiler de oy kullanamaz.

Asker olmak için askeri okullarda eğitim alan öğrenciler,

Ceza infaz kurumlarında bulunan hüküm giymiş kişiler de oy kullanamaz.

SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI ALINDIKTAN KAÇ GÜN SONRA SEÇİM YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 3'üncü maddesine göre, seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanacak ve 60. günü takip eden ilk pazar günü Cumhurbaşkanı ile milletvekili genel seçimi birlikte yapılacak.

SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI ALINIRSA, MEVCUT CUMHURBAŞKANININ GÖREVİ DEVAM EDER Mİ?

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun, "Seçim sistemi ve uygulanması"nı düzenleyen 4. maddesinin 4. fıkrası, "Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması veya seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanamaması hallerinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder." hükmünü içeriyor. ​​​​​​​







