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Gaziantep TOKİ arsa kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ "İlk Evim Arsa" ve TOKİ "İlk İş Yerim" başvuruları 15 Kasım’da tamamlandı. Proje kapsamında 1 milyon 177 bin 56 kişi arsa için, 73 bin 135 kişi iş yeri için başvuru yaptı. 45 bin arsa kontenjanının verildiği Gaziantep’te müstakil ve hisseli arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Peki Gaziantep TOKİ arsa sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Gaziantep arsa kura çekiliş sonuçları nereden nasıl öğrenilecek? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep TOKİ Arsa Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Gaziantep TOKİ müstakil, hisseli arsa Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
Gaziantep TOKİ arsa kura sonuçları

Gaziantep TOKİ arsa kura sonuçları için bekleyiş sürüyor. TOKİ arsa fiyatları, müstakil parseller için 192 bin 500 lira, hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan başlıyor. TOKİ tarafından Ankara'da 100 bin, İstanbul'da 50 bin, İzmir'de 25 bin arsa satışa sunulacak.

Gaziantep TOKİ arsa kura sonuları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ikici etap kura çekimi bugün başlıyor. Üçüncü etap kuraları için yeni tarih, TOKİ resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Gaziantep TOKİ kuraları 18 Kasım’da çekildi. TOKİ arsa başvurları da tamamlandı. 45 bin arsa satışının olduğu Gaziantep TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Gaziantep TOKİ arsa kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Gaziantep kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

GAZİANTEP TOKİ KURA SONUÇLARI

Gaziantep TOKİ arsa kuraları nasıl çekilecek?

Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak. Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.

Gaziantep TOKİ arsa yerleri

TOKİ Gaziantep'te arsa satışı olan yerler: Merkez, Araban, İslahiye, Karakamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli.

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