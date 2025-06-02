Gazze kurbanlık bağış fiyatları 2025: Gazze’ye kurban bağışı nasıl ve nereden yapılır?

Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze’ye kurban bağışı için 1 hisse bedelini 11.000 TL olarak açıkladı. Bu ücret, kurbanın kesim, nakliye ve tüm masraflarını kapsamaktadır. Bağışın üzerindeki miktar ise vakfın sosyal yardım ve hayır faaliyetlerine aktarılmaktadır. Bu sayede bağışlar, Gazze halkının ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkı sağlamaktadır.