Gazze kurbanlık bağış fiyatları 2025: Gazze’ye kurban bağışı nasıl ve nereden yapılır?

Gazze’de yaşanan zor koşullar nedeniyle yardım kampanyaları hız kazanırken, 2025 yılı için Gazze kurbanlık bağış fiyatları merak konusu oldu. Peki, Gazze’ye kurban bağışı ne kadar? Kurban bağışı nasıl yapılır ve hangi kurumlar aracılığıyla bağış kabul ediliyor? Siz de yardım etmek istiyor ancak bağış sürecini bilmiyor musunuz? 2025 yılında Gazze kurbanlık bağış fiyatları ve bağış yöntemleri hakkında tüm detaylar haberimizde…
Türkiye Diyanet Vakfı, Gazze’ye kurban bağışı için 1 hisse bedelini 11.000 TL olarak açıkladı. Bu ücret, kurbanın kesim, nakliye ve tüm masraflarını kapsamaktadır. Bağışın üzerindeki miktar ise vakfın sosyal yardım ve hayır faaliyetlerine aktarılmaktadır. Bu sayede bağışlar, Gazze halkının ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkı sağlamaktadır.
GAZZE’YE KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?
Gazze kurban bağışları iki ana kurum üzerinden gerçekleştiriliyor. Türk Kızılay, bağışları online olarak kizilay.org.tr adresi üzerinden kabul ediyor. Ayrıca, Türk Kızılay tarafından belirtilen banka hesapları aracılığıyla da bağış yapılabilmektedir.