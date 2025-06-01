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Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler: Kurban kesimi nasıl yapılmalı? Diyanet 10 maddede açıkladı

Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler: Kurban kesimi nasıl yapılmalı? Diyanet 10 maddede açıkladı

22:051/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban kesimiyle ilgili dikkat edilmesi gereken hususları kamuoyuyla paylaştı. Başkanlık, hem hayvan refahı hem de dini kurallara uygunluk açısından vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Peki kurban kesimi nasıl yapılmalı? İşte tüm bilgiler.

Yapılan açıklamada, kurbanlık hayvanlara kesim öncesi ve kesim alanına nakil sırasında iyi davranılması gerektiği vurgulandı. Hayvanların eziyet görmesine ya da strese girmesine neden olacak davranışlardan kaçınılması gerektiği belirtildi.

İŞTE 10 MADDEDE KURBAN KESİMİ

1. Kurban edilecek hayvanlara gerek kesim öncesi gerekse kesim yerine intikali esnasında iyi davranılmalı, eziyet görüp strese girmelerine sebep olacak davranışlardan sakınılmalıdır. 


2. Kesim yeri ve çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır. 


3. Kesim gerçekleştirilirken hem kurbanlık hayvanın hem de kesimi gerçekleştirenlerin zarar görmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

4. Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.


5. Kurban kesimi için bıçak bileme vb. ön hazırlıklar hayvanın gözü önünde yapılmamalıdır.


6. Usûlüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. 

7. Hayvan kesilirken besmele çekilmelidir.


8. Kesim sırasında, kanın akıp boşalmasını beklemeden hayvanın omuriliğinin hemen kesilmesi mekruhtur. 

9. Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına ve derisinin yüzülmesi gibi diğer işlemlere başlanmamasına özen gösterilmelidir.


10. Hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir. 

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