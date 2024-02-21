|
Özgün

Gelir İdaresi'nden kiracılara gelir bildirimi çağrı: Bu formu doldurmanız gerekiyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi kaybını önlemek amacıyla kirada oturanlara yönelik "Kira Bildirim Formu" doldurma çağrısı yaptı. Peki Gelir bildirimi nasıl yapılır? Kira Bildirim Formu nereden nasıl doldurulur?

11:28 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kira gelirleri mecek altında: Bildirim formunu doldurmak gerekiyor
Kira gelirleri mecek altında: Bildirim formunu doldurmak gerekiyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, sosyal medya hesabından bir duyuru yayınlayarak, kirada oturanlardan belirtilen internet adresine girerek "Kira Bildirim Formu" doldurmasını istedi.

Yapılan paylaşımda, "Kira ödeyen değerli vatandaşlarımız, Dijital Vergi Dairesi'nden giriş yaparak Kira Bildirim Formu'nda yer alan bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesine destek olabilirsiniz" denildi. Söz konusu uygulamayla mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanatları karşılaştırılabilecek. Eksik veya düşük beyan durumunda oluşabilecek vergi kaybının önüne geçilecek.

Kira Bildirim Formu nasıl doldurulur?

Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için, vatandaşların Dijital Vergi Dairesi üzerinden Kira Bildirim Formu'nu doldurması çağrısında bulundu.

Söz konusu uygulamayla mülk sahiplerinin beyan ettiği kira gelirleriyle kiracıların beyanatları karşılaştırılabilecek. Eksik veya düşük beyan durumunda oluşabilecek vergi kaybının önüne geçilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru şöyle: "Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında kira gelirlerinin tespiti ve doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ve TÜİK istatistiklerinden de faydalanılarak potansiyel kiracılara ait adresler tespit edilmektedir. Buna göre mükelleflerimizi gönüllü uyuma davet etmek üzere bilgilendirme mektupları gönderilmekte ve/veya kiracı yoklama yapılmaktadır.

Yapılan yoklama sonucunda ulaşılamayan kiracılara belirtilen gün ve saatte, belirtilen adrese gelmeleri için ödenen kiralara ilişkin görüşme mektubu bırakılmaktadır. Bugünden itibaren görüşme mektubu bırakılan kiracı vatandaşlarımız kira ödemelerine ilişkin bildirimlerini vergi dairesine gitmeden Dijital Vergi Dairesi Uygulamasında yer alan Kira Bildirim Formu’nu doldurarak da yapabileceklerdir. Bu doğrultuda kira ödeyen tüm vatandaşlarımızı Kira Bildirim Formu’nu doldurmaya davet ediyoruz.

Kira Bildirim Formu; Dijital Vergi Dairesine (https://dijital.gib.gov.tr) kullanıcı bilgileri (kullanıcı kodu / T.C. kimlik numarası / vergi kimlik numarası) ve şifre veya e-Devlet şifresi ile giriş yapıldığında sol menüde en alt bölümde yer almaktadır.

“Kira Bildirim Formu” alanında kullanıcılardan istenen;

- Kiracıya İlişkin Bilgiler,

- Mülk Sahibine İlişkin Bilgiler,

- Taşınmaza İlişkin Bilgiler,

- Kira Ücretinin Yatırıldığı Hesap Bilgileri,

- Bildirime İlişkin Açıklamalar

bölümlerinin doldurularak kaydedilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

#Gelir bildirimi
#Kira Bildirim Formu
#Gelir İdaresi Başkanlığı
30 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milli savaş uçağı KAAN özellikleri ile dosta güven düşmana korku salacak