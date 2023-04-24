Adını 1830-43 arasında Hindistan'da görev yapan İngiliz araştırmacı Sir George Everest'ten alan dağ, 1900'lerin başlarına kadar tam manasıyla keşfedilememişti. Cesedi 75 Yıl Sonra Bulundu! Everest'e İlk Tırmanış Denemesini Yapan Kaşif: George Mallory.

George Everest kimdir?

Marlow'da askeri eğitim aldıktan sonra Everest, Doğu Hindistan Şirketi'ne katıldı ve 16 yaşında Hindistan'a geldi. Sonunda Büyük Trigonometrik Araştırma'da William Lambton'a asistan oldu ve 1823'te araştırmanın şefi olarak Lambton'un yerini aldı. Everest, tamamlanması 1806'dan 1841'e kadar süren bir görev olan yaklaşık 2.400 kilometrelik (1.500 mil) bir mesafe olan Hindistan'ın kuzeyindeki en güney noktasından Nepal'e kadar meridyen yayını araştırmaktan büyük ölçüde sorumluydu. 1830'da Hindistan Genel Müdürü oldu, 1843'te emekli oldu ve İngiltere'ye döndü.

1865'te Kraliyet Coğrafya Derneği, o zamanlar dünyanın en yüksek zirvesi olarak tanımlanan XV. Zirvenin adını onun onuruna Everest Dağı olarak değiştirdi. Onun koruyucusu ve genel bilirkişi olarak halefi olan Andrew Scott Waugh , 1856'da adını öne sürmekten sorumluydu. Dağ için birden fazla yerel isim arasında seçim yapmanın zorluğu nedeniyle Everest'in adı bir uzlaşma olarak kullanıldı. Keşfiyle hiçbir ilgisi olmadığı ve adının Hintçe'de kolayca yazılmadığına veya telaffuz edilmediğine inandığı için başlangıçta bu onura itiraz etti.

Everest Dağı'nın adlandırılması

George Everest'in adını taşıyan ve hiç görmediği dağla doğrudan bir bağlantısı yoktu . Bununla birlikte, dağın ilk resmi gözlemlerini yapan Andrew Scott Waugh'u ve yüksekliğini hesaplayan Radhanath Sikdar'ı işe almaktan sorumluydu. Everest Dağı, önemi anlaşılmadan önce başlangıçta Zirve "B" ve daha sonra Zirve XV olarak biliniyordu.

Mart 1856'da Waugh, Kraliyet Coğrafya Derneği'ne bir mektup yazdı.dağın dünyanın en yüksek noktası olduğuna inanıldığını duyurmak ve "keşfedebileceğimiz herhangi bir yerel ad olmadan" - "varsa yerel unvan" olduğu için "şanlı selefimin" adının verilmesini önerdi. Herhangi biri, Nepal'e girmemize izin verilmeden önce büyük olasılıkla tespit edilmeyecek".