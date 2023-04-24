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George Everest hayatı, kariyeri

"Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'e adı verilen George Everest için verilen hangi bilgi doğrudur?" sorusunun cevabı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının izleyicisi tarafından hızla aratılmaya başlanmıştı. George Everest, 4 Temmuz 1790 - 1 Aralık 1866), Hindistan'ın Genel Sörveyörü olarak görev yapan İngiliz bir sörveyör ve coğrafyacıydı. İşte George Everest’in hayatı, kariyeri.

12:46 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
George Everest hayatı

George Everest hayatı

Adını 1830-43 arasında Hindistan'da görev yapan İngiliz araştırmacı Sir George Everest'ten alan dağ, 1900'lerin başlarına kadar tam manasıyla keşfedilememişti. Cesedi 75 Yıl Sonra Bulundu! Everest'e İlk Tırmanış Denemesini Yapan Kaşif: George Mallory.

George Everest kimdir?

Marlow'da askeri eğitim aldıktan sonra Everest, Doğu Hindistan Şirketi'ne katıldı ve 16 yaşında Hindistan'a geldi. Sonunda Büyük Trigonometrik Araştırma'da William Lambton'a asistan oldu ve 1823'te araştırmanın şefi olarak Lambton'un yerini aldı. Everest, tamamlanması 1806'dan 1841'e kadar süren bir görev olan yaklaşık 2.400 kilometrelik (1.500 mil) bir mesafe olan Hindistan'ın kuzeyindeki en güney noktasından Nepal'e kadar meridyen yayını araştırmaktan büyük ölçüde sorumluydu. 1830'da Hindistan Genel Müdürü oldu, 1843'te emekli oldu ve İngiltere'ye döndü.

1865'te Kraliyet Coğrafya Derneği, o zamanlar dünyanın en yüksek zirvesi olarak tanımlanan XV. Zirvenin adını onun onuruna Everest Dağı olarak değiştirdi. Onun koruyucusu ve genel bilirkişi olarak halefi olan Andrew Scott Waugh , 1856'da adını öne sürmekten sorumluydu. Dağ için birden fazla yerel isim arasında seçim yapmanın zorluğu nedeniyle Everest'in adı bir uzlaşma olarak kullanıldı. Keşfiyle hiçbir ilgisi olmadığı ve adının Hintçe'de kolayca yazılmadığına veya telaffuz edilmediğine inandığı için başlangıçta bu onura itiraz etti.

Everest Dağı'nın adlandırılması

George Everest'in adını taşıyan ve hiç görmediği dağla doğrudan bir bağlantısı yoktu . Bununla birlikte, dağın ilk resmi gözlemlerini yapan Andrew Scott Waugh'u ve yüksekliğini hesaplayan Radhanath Sikdar'ı işe almaktan sorumluydu. Everest Dağı, önemi anlaşılmadan önce başlangıçta Zirve "B" ve daha sonra Zirve XV olarak biliniyordu.

Mart 1856'da Waugh, Kraliyet Coğrafya Derneği'ne bir mektup yazdı.dağın dünyanın en yüksek noktası olduğuna inanıldığını duyurmak ve "keşfedebileceğimiz herhangi bir yerel ad olmadan" - "varsa yerel unvan" olduğu için "şanlı selefimin" adının verilmesini önerdi. Herhangi biri, Nepal'e girmemize izin verilmeden önce büyük olasılıkla tespit edilmeyecek".

Aslında Nepalliler ve Tibetliler arasında birkaç yerli isim vardı, ancak o zamanlar bu bölgeler İngilizlere kapalıydı ve Himalayaların daha güneyinde yaşayan insanların zirve için belirli bir adı yoktu. 1856'dan sonraki on yılda, Waugh'un önerisi Kraliyet Coğrafya Derneği ve benzeri kuruluşlar tarafından geniş çapta tartışıldı. Hindistan'ın diğer bilim adamları, doğru olduğuna inandıkları yerli isimleri öne sürdüler, örneğinBrian Houghton Hodgson'ın "Deva-dhunga"sı ve Hermann Schlagintweit'in "Gaurisankar"ı. Everest'in kendisi, "Hindistan yerlisi" adının telaffuz edilemediği ve Hintçe'de kolayca yazılamadığı için adının kullanılmasına itiraz etti. Bununla birlikte, 1865'te dernek resmen isim olarak "Everest Dağı" na karar verdi.

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