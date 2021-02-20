TRT ile Gönül Dağı 17. yeni bölüm canlı izle | TRT CANLI YAYIN 20 Şubat 2021

TRT ile Gönül Dağı 17 yeni bölüm bu akşam ekranlarda. Anadolu’nun bağrından kopup izleyenleri ekran başına kilitleyen Türkiye’nin önemli yapımı haline gelen Gönül Dağı dizisi 17. yeni bölüm ile bu akşam ekranlara gelecek. Dizinin bu bölümünde izleyicileri hem neşeli hem de hüzünlü sahneler bekliyor. Bu duyguları izleyenlere aynı anda yaşatan şahane dizi Gönül Dağı yeni bölüm izle seçeneği de Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi oldu. İşte, 19 şubat 2021 tarihli TRT Canlı yayın ile Gönül Dağı 17. Yeni bölüm izle seçenekleri...

TRT İLE GÖNÜL DAĞI 17. YENİ BÖLÜM İZLE SEÇENEĞİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

GÖNÜL DAĞI 16. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

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Taner ve Dilek yeniden kavuşmuştur. Ancak bu kavuşma Süleyman’ın tehdidiyle yara alır. Süleyman, Taner ve amca oğullarının aldığı yatırımı iptal ettirir. Bu haberle yıkılan Taner, çare ararken bütün olan biteni Gülsüm öğretmen öğrenir. Bu durum Gülsüm’ü çok kızdırır. Süleyman’ın karşısına dikilir ve büyük bir hesaplaşma yaşanır… Bu hesaplaşma Taner ve Dilek’i nasıl etkileyecektir?

Öte tarafta Dilek, çobanın kendisine verdiği sırrı Taner’e açıklayacaktır. Bu sır, Taner ve Dilek’i nasıl etkileyecektir?

Zahide, çocuklarını Fikret’e yemeğe gönderir. Ancak çocuklar burada Fikret’in bambaşka bir yüzüyle karşılaşır. Bu durum Zahide’yi bir karar vermeye iter. Zahide, Sefer’i tercih edecek midir?

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Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

GÖNÜL DAĞI 16. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

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