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Gönül Dağı 21. son bölüm canlı izle! TRT ile Gönül Dağı 21. yeni bölüm kesintisiz canlı yayın izle

Gönül Dağı son bölüm canlı izlemek isteyenler araştırmalarına başladı. Ailecek izlenebilen ve izleyenleri bozkırda bir Anadolu masalına sürükleyen Gönül Dağı bu akşam 21. yeni bölümüyle TRT 1’de. Gönül son bölüm canlı izlemek isteyenler dizinin yayınlanan bölümünü kaçırmak istemiyor. Evinde TV durumu müsait olmayanlar ya da evden uzakta olanlar, internet üzerinden Gönül Dağı 21. yeni bölümü canlı izlemek istiyor. Bu nedenle TRT 1 ile Gönül Dağı dizisi kesintisiz canlı izlemek için detayları haberimizde derledik. Peki, Gönül Dağı 20. son bölümde neler yaşandı?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 21. son bölüm izle kesintisiz full TRT ile...
Gönül Dağı 21. son bölüm izle kesintisiz full TRT ile...

Gönül Dağı 21. yeni bölüm canlı yayını izlemek için TRT 1 ekranlarına kitlenen vatandaşlar yine diziye reyting rekoru kırdırmak istiyor. Ailecek izlenilen nadir dizilerden olan Gönül Dağı 21. Yeni bölüm ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren giderek kitlesini büyüten dizi her hafta reyting rekoru kırarak liderliği kimseye kaptırmıyor. Bu haftada da hem heyecanlandıran hem de kahkaha dolu sahnelerle 21. Yeni bölüm TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Siz de haberimizde yer alan TRT ile Gönül Dağı kesintisiz canlı yayın seçeneği üzerinden 21. yeni bölümü izleyebilirsiniz. İşte, Gönül Dağı 21 son bölüm canlı izle detayları...

GÖNÜL DAĞI 21 SON BÖLÜM CANLI İZLE TRT 1 CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN.

GÖNÜL DAĞI 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK? KISA BİR ÖZET

TRT’nin vazgeçilmez dizisi Gönül Dağı’nın 20 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanacak olan yeni bölümünde neler olacak? İşte 21. bölüm özeti:

Taner ve Dilek, Gönül Dağı’na doğru bir yolculuğa çıkarlar. Dilek’in babasından bir iz bulmak için çıktıkları yolculukta bulunan beklenmedik iz, Dilek’i nasıl etkileyecektir?

TRT ile Gönül Dağı 21. yeni bölüm

Hala annesiyle konuşamayan Taner, kararsız bir zamanındayken genç bir çocuk atölyeye gelir. Yürüme engeli olan annesi için bir icat geliştirmeye çalışan genç, amcaoğullarından yardım ister. Taner, genç adamın annesiyle olan ilişkisini görünce çok etkilenir ve Halime’yle konuşmaya karar verir.

Zahide ve Sefer, düğün hazırlıklarına başlamıştır… Zahide için her şey yolunda giderken, Fikret’in açtığı velayet davasıyla yıkılır. Bunu Sefer’den gizleyen Zahide, bir çözüm arayışına girecektir. Zor bir durumla baş başa kaldığını anlayan Zahide ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 21. BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

Gönül Dağı 21. Bölüm ikinci fragmanına aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz:


GÖNÜL DAĞI 20. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Geçtiğimiz hafta 13 Mart 2021 tarihinde yayınlanan Gönül Dağı dizisi 20. Bölümde ise şunlar yaşandı:

Taner’in evlilik teklifine Dilek’in evet cevabıyla beraber ikili bu durumu ailelerine açmaya karar verirler. Fakat bu konuşma hem Taner hem de Dilek için o kadar da kolay olmayacaktır…

Sefer, Zahide’nin daveti üzerine akşam yemeğine gelir. Ailece yenilen yemeğin sonunda düğün konuşulur. Zahide sade bir nikahta ısrarcı olur, fakat devreye Muammer’in girmesiyle nişan ve düğün kararı alınır. Tez vakitte nişan hazırlıklarına başlayan Sefer ve Zahide’yi nasıl sürprizler beklemektedir?

Yaşar’ın baskılarına daha fazla dayanamayan Elif yüzüğü atar. Bunu sindiremeyen Yaşar, nişan günü olay çıkarır. Kullandığı ilaçların etkisiyle sağlığı bozulan Cemile ise herkesi korkutacaktır. Hastaneye kaldırılınca ortaya çıkan gerçekler herkesi nasıl etkileyecektir?

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