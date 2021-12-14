Gönül Dağı 44.Bölüm Fragmanı yayında: Senden uzağa gidemem

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda gelecek haftanın tanıtımı yayınlandı. Gönül Dağı 43. bölümü 18 Aralık Cumartesi günü ekranlara gelecek.
Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin tanıtımı ve 44. bölümünün fragmanı yayılandı.
Yayınlanan fragmanda, Ramazan ile Asuman'ın yeniden görüşmeye başladığı görülüyor. Veysel ile Doktor Kenan da karşı karşıya geliyor.
Gönül Dağı 44. Bölüm fragmanı
Gönül Dağı
- "Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.
- Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.