Özgün Gönül Dağı 44Bölüm Fragmanı yayında Senden uzağa gidemem
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Gönül Dağı 44.Bölüm Fragmanı yayında: Senden uzağa gidemem

Yayına başladığı ilk günden bu yana sevilerek izlenen Gönül Dağı, bu hafta da izleyicilerini ekrana kilitleyecek. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 44. Bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ramazan ile Asuman yeniden barışıyor, Veysel ile Doktor Kenan da karşı karşıya geliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 44.Bölüm Fragmanı yayında: Senden uzağa gidemem
Gönül Dağı 44. bölümden

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda gelecek haftanın tanıtımı yayınlandı. Gönül Dağı 43. bölümü 18 Aralık Cumartesi günü ekranlara gelecek.

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin tanıtımı ve 44. bölümünün fragmanı yayılandı.

Yayınlanan fragmanda, Ramazan ile Asuman'ın yeniden görüşmeye başladığı görülüyor. Veysel ile Doktor Kenan da karşı karşıya geliyor.

Gönül Dağı 44. Bölüm fragmanı


Gönül Dağı


  • "Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.
  • Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.
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