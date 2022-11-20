Gönül Dağı 77. bölüm özeti izle

Gönül Dağı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. TRT 1 ekranlarından yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 77. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. 20 Kasım akşamı yayınlanan yeni bölümüyle diziyi TRT1 ekranlarında yayınlandığı saatler izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler tarafından "Gönül Dağı 77. özeti bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

Gönül Dağı 77. bölüm özeti

Elif, annesinin kasabaya dönüşüyle birlikte ikilem içinde kalır. Geçmişin acı travmalarını derinden hisseden Elif, annesinin hikayesini öğrendiğinde onu affedebilecek midir? Amcaoğullarıyla en iyi nişan organizasyonunu yapma konusunda iddialaşan Cemile, Asuman ve Zahide kolları sıvamıştır. Asuman müzik okulunda Mahmut Tuncer’le karşılaşınca onu nişanda sahneye çıkmaya ikna eder.

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Mahmut Tuncer’in Gedelli’ye gelişiyle birlikte başta amcaoğulları olmak üzere herkeste hem şaşkınlık hem de sevinç oluşur. Büyük iş başardıklarını düşünen Cemile ve Asuman, nişan günü Mahmut Tuncer’in kaçırılmasıyla zor duruma düşer ve soluğu amcaoğullarının yanında alır. Nişan saatine kadar Mahmut Tuncer’i bulabilecekler midir?

Gönül Dağı 77. bölüm full izle

Gönül Dağı 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her hafta sevenlerini kimi zaman güldüren kimi zaman hüzünlendirenen hikayeleri ile ekranları başına bağlamayı başaran Gönül Dağı’nın yeni bölümlerine üç hafta ara verildi. Dünya Kupası maçlarının TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olmasından dolayı sevilen dizi gelecek hafta ekranlarda olmayacaktır.

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Gönül Dağı fragmanı için tıklayın

Gönül Dağı oyuncuları

Berk Atan,

Semih Ertürk

Cihat Süvarioğlu

Ecem Özkaya,

Nazlı Pınar Kaya,

Ferdi Sancar,

Ali Düşenkalkar,

Erdal Cindoruk,

Gülhan Tekin,

Feyza Işık,

Ege Aydan,

Eser Eyüboğlu,

Şebnem Dilligil,

Yavuz Sepetçi,

Nuri Gökaşan,

Hazal Çağlar,

Serkan Kuru,

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Hüseyin Sevimli,

Çiğdem Aygün,

Ulviye Karaca,

Zümre Meğreli,

Sait Seçkin,

Güliz Aybay,

Öznur Yağcı,

Hande Nur Tekin

Sevilay Gültekin