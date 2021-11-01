Gönül Dağı 39. bölümden bir kare.

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda gelecek haftanın tanıtımı yayınlandı. Gönül Dağı 39. bölümü 6 Kasım Cumartesi günü ekranlara gelecek.

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin tanıtımı ve 39. bölümünün fragmanı yayılandı.

Yeni bölümde 'acı çekiyorum ben görmüyor musun, her gün biraz daha çamura batıyorum görmüyor musun? Daralıyorum nefessiz kalıyorum, üzülüyorum Taner? Paramparça oldum görmüyor musun?" dediği görülüyor.

Gönül Dağı Gelecek Hafta - 39. Bölümde Neler Olacak?





ÖZGÜN Gönül Dağı 39. bölüm fragmanı: Çocukluğum gidiyor, anılarım, her şeyim gidiyor

Gönül Dağı 39. Bölüm fragmanı

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

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Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.