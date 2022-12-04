Gönül Dağı 78. bölüm ne zaman?

Her hafta Cumartesi akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleri ile yakından takip ediliyor. Peki, Gönül Dağı dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 3 Aralık TRT 1 Yayın Akışı bilgisi ve Gönül Dağı dizisi hakkında detaylar

Başrollerinde Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar ve Erdal Cindoruk gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı'nın yeni bölümü kupa maçlarının bitiminden sonra yayınlanacak. Sevilen dizi en son 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 77. bölümü ile ekranlara gelmişti.

Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı, Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası sebebi ile 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yeni bölüm olmayacak.

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Gönül Dağı konusu ne?

Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı her cumartesi TRT1’de!

Ülkemizin çok önemli sorunlarına parmak basarak, sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerimizle harmanlanmış samimi senaryosu ile izleyicileri hem duygulandıran hem de yüzlerinden tebessümü eksik etmeyen Gönül Dağı, üçüncü sezonda da gençleri girişimcilik konusunda motive etmeye ve onlara rehberlik etmeye devam edecek.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı‘nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.

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Gönül Dağı oyuncu kadrosu

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin ve Sevilay Gültekin rol alıyor.