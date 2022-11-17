Kuruluş Osman İsmihan Sultan’nı kim oynuyor?

Bozdağ Film'in Atv için çektiği Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonunda da reyting sıralamasında rakiplerini geride bırakmayı sürdürüyor. Ahmet Yılmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği Kuruluş Osman 104. bölüm ile 16 Kasım Çarşamba akşamı izleyicinin karısına çıktı. Kuruluş Osman 105. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölüm fragmanında İsmihan Sultan’ın obaya geldiği görülüyor. Peki smihan Sultan kimdir? Tarihte İsmihan Sultan var mıdır? İşte İsmihan Sultan’nın hayatı.

İsmihan Sultan (Deniz Barut)

Kuruluş Osman İsmihan Sultan kimdir?

Kuruluş Osman 105. bölümden diziye Deniz Barut dahil olacak. Deniz Barut, İsmihan Sultan’ı oynayacak. Deniz Barut en son ATV’de Destan dizisinde Ulu Ece rolünü oynamıştı.

Tarihte İsmihan Sultan var mıdır?

Osmanlı tarihinde İsmihan Hatun ismi önemli bir yere sahip ancak dizinin geçtiği dönemde İsmihan Hatun’a dair bilgiye rastlanmıyor. İsmihan Kaya Sultan, Osmanlı hükümdarı Sultan IV. Murat Han'ın kızıydı. Deniz Barut’un diziye nasıl bir giriş yapacağı ise şimdiden merak konusu.

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Deniz Barut kimdir?

29 Mart 1983 tarihinde Denizliİ'de dünyaya gelen Deniz Barut, ilk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamlamıştır. İlkokulda başladığı voleybol nedeniyle lise öğrenimini İzmir'de tamamlayan Deniz Barut, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Video bölümünden mezun olmuştur.

Çektiği fotoğraflarla karma sergilerde yer alan Barut, 1997'de düzenlenen Elite Model Look yarışmasında 2. olmuştur. 2000 yılında profesyonel olarak oynadığı voleybolu bırakıp İstanbul''a gelen Deniz Barut, Can Gürzap'ın kurucusu olduğu Dialog'ta diksiyon eğitimi almıştır.

Haber, spor, canlı yayın ve life style programları sunuculuğu yapan Deniz Barut, oyunculuk kariyeri boyunca; 'Kaybolan Yıllar', 'Anneler ile Kızları', 'Elde Var Hayat', 'Lale Devri', 'Kara Para Aşk', 'Son Çıkış', 'Hayatımın Aşkı', 'Avlu', 'Sol Yanım' dizilerinde, 'Sesinde Aşk Var', 'Baba Parası' yapımlarında rol almıştır.

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2005 yılında ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Deniz Barut'un bu evliliğinden Kuzey veUzay adında iki erkek çocuğu vardır.

Deniz Barut hangi dizilerde oynadı?

2002 Dadı

2006-2007 Kaybolan Yıllar

2010 Elde Var Hayat - Yüksel

2012 Anneler ile Kızları - Çağla

2012-2014 Lale Devri

2014-2015 Kara Para Aşk

2015 Son Çıkış - Nilüfer Aktepe

2016 Hayatımın Aşkı - Eylem

2017 Poyraz Karayel Küresel Sermaye

2018 Nezih Bir Film

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2018-2019 Avlu -Melis Ersoy

2019 Hekimoğlu

2019 Sesinde Aşk Var

2020 Baba Parası

2020-2021 Sol Yanım

2021- Destan

Tarihte Esmehan Sultan kimdir?

Esmehan Sultan, 1545 yılında Manisa Sarayı'nda dünyaya geldi. 1564 yılında Sokullu Mehmed Paşa ile evlendi ve bu evlilikten iki çocuğu oldu. Bunlar İbrahim Han ve Gülruh Sultan'dır. Bir yıl sonra Semiz Ali Paşa öldü ve eşi Sadrazam oldu. Artık her ikisi de güçlü ve etkili oldu. Eylül 1566'de, Dedesi I. Süleyman'ın ölümü üzerine annesi ve kardeşleriyle birlikte İstanbul'a geldi. Babasının saltanatında devlette söz sahipliği Esmehan Sultan'ın eşi Sokullu Mehmed Paşa'ya geçti ve bu nedenle Esmehan da büyük bir nüfûza ve güce sahip oldu. Devlet işlerine karıştığı bilinmemektedir, ama muhtemelen bunu validesi Nurbanu Sultan'a ve zevci Sokullu Mehmed Paşa'ya bıraktı ve karışmadı.

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1574'te babası öldü ve yerine kardeşi III. Murad tahta çıktı. Esmehan Sultan annesi gibi III.Murad'ın hasekisi Safiye Sultan'ı hiç sevmezdi. Bu nedenle Safiye'den kurtulmak ister. Bazı kaynaklara göre III.Murad'a Safiye Sultan'dan sonra ilk sunulan cariye Esmehan Sultan tarafından gönderilmiştir. 1579 yılında eşi Sokullu Mehmed Paşa'nın öldürülmesinden sonra dul kaldı. İlk zevcinin ölümünden sonra Özdemiroğlu Osman Paşa ile evlenmek istedi, ama o bir nedenle istemedi. Sonra Esmehan Sultan ya Budin valisi Kalaylıkoz Ali Paşa ya da Nişancı Feridun Paşa ile evlendi. 1585 yılında İstanbul'da bir doğum yaparken öldü ve dünyaya gelen bebek kırk gün sonra öldü.

Esmehan Sultan'ın hayır işleri

1571'de ilk eşinin adına Mimar Sinan'a bir câmii yaptırdı. (Sokullu Mehmed Paşa Camii (Kadırga)) ve Sokullu Mehmed Paşa'nın ölümünden sonra onun adına bir çeşme yaptırtmıştır. Mankalya'da Esmehan Sultan'ın adıyla hayır faaliyetleri yürüten vakfı 7 adet sıbyan mektebi, 3 adet han, 300 dükkân, 1 küçük bedesten, 1 küçük hamam inşa etti. Mankalya'daki Esmehan Sultan Camii'de onun vakfı tarafından1575 senesinde tamamlandı. Günümüzde Romanya'daki en eski câmiidir ve hâlen Türk ve Tatar kökenli yaklaşık 800 aileden oluşan bir cemaati vardır.

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İsmihan Sultan Çocukları

İbrahim Han (1565-1621): Sokullu Mehmed Paşa'nın oğlu olduğu için Sokullu İbrahim olarak, Esmehan Sultan'ın oğlu oldu için ise Sultanzâde İbrahim olarak bilinirdi. 1565'te İstanbul'da dünyaya geldi. Budin valisi olarak görev yaptığı bilinmektedir. 1621 senesinde öldü ve Eyüp Sultan Camii'nde babasının yanına gömüldü.

Gülruh Sultan: Hakkında çok bilgi yoktur, ama o zamanın şeyhülislamının oğluyla evlendiği bilinmektedir. Annesi sultan (padişah kızı) olduğu için "Hanım Sultan" unvanı almıştı.

Sultanzâde Mahmut (1585): Esmehan Sultan'ın ve onun ikinci zevcinin oğludur, annesi onun doğumundan sonra öldü. Annesinin ölümünden kırk gün sonra küçük yaşta öldü.

İsmihan Sultan ne zaman öldü?

İkinci evliliğinden kısa bir süre sonra 8 Ağustos 1585'te bir doğum sırasında öldü. Mezarı Ayasofya Camii avlusundadır.

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