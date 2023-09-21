Google Bard, yazılım devi Google tarafından erken erişime açılan ve ilk günden itibaren büyük bir ilgiyle karşılandı. Şimdiden birçok kullacıya sahip olan Google Bard ile ilgili ayrıntıları derledik.

GOOGLE BARD NEDİR?

ChatGPT alternatifi Google Bard, yapay zekâ desteğine sahip bir sohbet botudur. Bard, tıpkı ChatGPT gibi sohbet edilebilmesine imkân tanıyor. Bu, kullanıcıların kutucuğa bir metin yazarak chatbot ile etkileşime girdiği ve sorduğu sorulara yanıt alabildiği anlamına geliyor.

GOOGLE BAR İLE NELER YAPILIR?

Bir konu hakkında fikir alınabilir.

Şiir, e-posta, mektup vb. formatlarda çeşitli metinler hazırlatılabilir.

Kod yazdırılabilir.

Kod satırlarında hata ayıklama işlemi yaptırılabilir.

Çeviri yaptırılabilir.

Yanıtları sesli olarak okuyabilir.

Google Lens desteği

Bard sohbetlerini başka kişilerle paylaşma

Geçmiş Bard sohbetlerine kalınan yerden devam etme

Sohbetleri sabitleme

Sohbetleri yeniden adlandırma

Aynı anda birden fazla sohbeti devam ettirme

BARD NE DEMEK?

Bard, Orta Çağ Kelt kültüründe bir ozan, halk ozanı veya şair olan bir bardın adıdır. Bardlar, şiir, müzik ve hikaye anlatma konusunda yeteneklilerdi ve genellikle toplumda önemli bir rol oynarlardı. Google AI, kendi LLM'sine bu adı, tarihte bilginin aktarılmasında ve korunmasında önemli bir rol oynayan bu kültürel figürün saygısını göstermek için seçti.

GOOGLE BARD NASIL KULLANILIR?

Bard, gerçek zamanlı veri avantajıyla ön plana çıkıyor. Google arama motoru entegrasyonu ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Bard, güncel ve anlaşılması kolay yanıtlar vermek için web'de yer alan bilgileri kullanıyor.

Google'ın, ChatGPT'nin 100 milyon kullanıcısına kıyasla günlük yaklaşık bir milyar kullanıcısı bulunuyor. Bu, çok daha fazla insanın dil modeliyle etkileşimde bulunacağı ve büyük miktarda geri bildirim ile modelin çok daha etkili şekilde gelişebileceği anlamına geliyor.

CHATGPT İLE BARD ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Aynı soruya farklı yanıtlar verebilen Bard LaMDA modelini kullanırken ChatGPT ise GPT tabanlıdır. Bard'ın ChatGPT'den en büyük farkı yalnızca İngilizce dilini desteklemeseydi ancak yayımlanan güncellemeyle beraber Türkçe dahil olmak üzere 40'ı aşkın dili desteklemeye başladı. Bu sayede artık Google Bard ile Türkçe dilinde iletişim kurulabiliyor.







