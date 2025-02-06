Altın fiyatlarında artış devam ediyor. Güne 3 bin 302 liradan başlayan gram altında gün sonu rakamlar da belli oldu.Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) tarafından yayımlanan verilere göre, gram altın akşam saatlerinde 3 bin 331 TL seviyelerine ulaştı.





ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM (6 Şubat)





Gram altın: 3 bin 331 TL

Çeyrek altın: 5 bin 457 TL

Yarım altın: 10 bin 908 TL

Cumhuriyet altını: 21 bin 744 TL

Not: Rakamalar anlık olarak değişmektedir.





ALTININ KİLOGRAM FİYATI 3 MİLYON 331 BİN LİRAYA YÜKSELDİ





Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 331 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 305 bin lira, en yüksek 3 milyon 332 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 yükselişle 3 milyon 331 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 315 bin 1 liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 531 milyon 8 bin 588,72 lira, işlem miktarı ise 1.065,65 kilogram oldu.





Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 539 milyon 673 bin 647,61 lira düzeyinde gerçekleşti.





Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.





Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 3.315.001,00 2.876,70

En Düşük 3.305.000,00 2.838,35

En Yüksek 3.332.000,00 2.885,00

Kapanış 3.331.000,00 2.883,40

Ağırlıklı Ortalama 3.314.803,38 2.872,19

Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.531.008.588,72

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.065,65

Toplam İşlem Adedi 59

ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?





Altının gramı, yeni güne yatay başlamasının ardından 3 bin 302 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 304 liradan tamamlamıştı.





Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki seviyesinin hemen altında 3 bin 302 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 440 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 660 liradan satılıyor.





Altının ons fiyatı, dün 2 bin 882,31 dolarla rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 859 dolardan işlem görüyor.





Varlık fiyatlarında, ABD yönetiminin ekonomi ve ticaret alanında atacağı adımlara yönelik belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler yarın ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerine çevrildi.





Dünya ekonomisi enflasyon-resesyon ikilemi arasında yol alırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ekonomik ve ticari politikalara yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.





Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, dün verdiği röpotajda, Trump yönetiminin 2017'de başlatılan vergi indirimlerinin kalıcı hale getirilmesini istediğini söyledi.





Bessent, "Enflasyonu düşüreceğiz, düzenlemeleri azaltacağız ve vergi indirimi yapacağız. Hedef bunların kalıcı hale getirilmesi." ifadelerini kullandı.





Analistler, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşında oluşan gerginliğin ve jeopolitik risklerin güvenli liman talebini artırdığını belirtirken, yatırımcıların faiz oranlarının gelecekteki görünümüne dair ipuçları alabilmek için tarım dışı istihdam verilerini beklediğinin de altını çizdi.



