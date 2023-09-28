Altın fiyatları ne kadar?
Altın yatırımcıları ABD enflasyon verisine odaklanırken, altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında geriledi.
Altın fiyatları güne yatay yönlü seyirle başladı. Gram altın küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen dolar/TL’nin yüksek seviyelerde işlem görmeye devam etmesiyle 1.655,08 TL sınırında bulunuyor. Çeyrek altının satış fiyatı 2.794,00 TL ise oldu.
Altın ons fiyatı ne kadar?
Altın ons alış fiyatı 1.876,09 dolar
Altın ons satış fiyatı 1.876,41 dolar
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 1.655,01 TL
Gram atın satış fiyatı 1.655,20 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı 2.753,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 2.794,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
Cumhuriyet altın alış fiyatı 11.014,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 11.130,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 5.524,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 5.587,00 TL
Ata altın ne kadar?
Ata altın alış fiyatı 11.223,18 TL
Ata altın satış fiyatı 11.508,74 TL
14 ayar altı gram fiyatı kadar?
14 ayar bilezik alış fiyatı 938,92 TL
14 ayar bilezik satış fiyatı 1.120,78 TL
22 ayar bilezik ne kadar?
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.541,90 TL
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 1.561,24 TL