Green Card başvuru sonuçları açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamak isteyenler için Green Card başvuru sonuçları dün itibarıyla açıklandı. DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılan Green Card sonuçları ABD hükümeti tarafından duyuruluyor. İşte, tüm detaylar.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card sonuçları dvprogram.state.govsitesinden DV Lottery sisteminden sorgulanıyor. Sonuçlara erişmek için adım adım şu yollar izleyin:

1. dvprogram.state.gov adresine girin.

adresine girin. 2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli linkine tıklayın. 3. Açılan sayfaya Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen formu doldurun.

Açılan sayfaya Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen formu doldurun. 4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın. 5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın

Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın 6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1998)

Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1998) 7. Son kutuya kutunun yanındaki 5 haneli doğrulama kodunuzu yazın.

Son kutuya kutunun yanındaki 5 haneli doğrulama kodunuzu yazın. 8. Son olarak Submit linkine tıklayın.

GREEN CARD NEDİR?

Bilinen adıyla Green Card (yeşil kart) resmi adıyla Permanent Resident Card, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'nin her sene çekilişle dağıttığı, tüm dünyadan yaklaşık 50 bin kişiye verilen bir göçmenlik hakkıdır. Green Card kazananlar Amerika'da istediği kadar oturabilir ve çalışabilir.

Amerika Birleşik Devletleri Göçmen Bürosu, ülkenin nüfusundaki kültür çeşitliliği artırmak amacıyla her yıl dünyanın birçok farklı ülkesinden göçmen vatandaş kabul ediyor. Ülkede göçmen olarak yaşamanın yollarından biri de, 1990 yılından beri resmi olarak yürürlüğe konulan Green Card çekilişine (Diversity Visa Program) katılmak. Çekilişi kazanan kişiler ABD'de sürekli oturma ve çalışma izni, diğer adıyla Yeşil Kart (Green Card) kazanmış oluyor.

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Yeşil Kart'ın kazanılması durumunda Türk vatandaşlığı devam ederken, Amerikan vatandaşlarının yararlandığı birçok haktan da faydalanma hakkı doğuyor.

Green Card aldıktan 5 yıl sonra dileyen kişi, Amerikan vatandaşlığına başvurabiliyor ve tam vatandaşlık alabiliyor.

Kişi lise veya lise dengi okul mezunu ise, iş tecrübesi aranmayan Green Card başvurusunda her ülkenin şansları eşit oluyor. Hiçbir ücret talep edilmeden bilgisayar ortamında gerçekleştirilen çekilişte sadece kazananlara resmi göçmenlik bürosunun web sitesinden kazandığına dair bilgi veriliyor.

GREEN CARD AVANTAJLARI

Green Card sahibi bir kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki tüm bekâr çocukları da ABD'de ömür boyu oturma ve çalışma hakkına sahip olur. Kart sahiplerinin ABD'de kendi şirketlerini kurma hakkı vardır. Kişi ABD'de seçme seçilme hakkı hariç diğer tüm haklara sahip olur. Green Card sahipleri, devlet ve özel okullardan burs alarak ya da indirimli olarak eğitimlerine devam edebilir. Green Card sahibi öğrencilerin, Amerikan okullarında indirimli öğrenim görme ve hükümetin sağladığı burs ve kredilerden yararlanma şansları vardır. Kart sahipleri Amerikan sürücü belgesi alabilir ve Amerika'ya bağlı eyaletlere yolculuk edebilir.

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