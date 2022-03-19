Hayatı düzene koymak adına notlar olmazsa olmazlar arasında. Bu düzen içerisinde ihtiyacımız olan her şeyi bize Evernote sunuyor. Evernote Nedir ve Nasıl Kullanılır? İşte detaylar.

EVERNOTE NEDİR?

Çok basite indirgeyecek olursak Evernote tablet, telefon ve bilgisayarlarda bulunan bir not tutma programıdır. Fakat çeşit çeşit özellikleri sayesinde sıradan bir not defterinden çok daha fazla işleve sahiptir.

Evernote’u Ne İçin Kullanabilirim?

Üniversite öğrencileri için ders notu paylaşmak Ses kaydı özelliği sayesinde ofis toplantılarını kayda almak Web sitesi yer imlerini tarayıcınızdan daha düzenli olarak kaydetmek İş ortağınızla sadece iş il ilgili olarak “workchat” adı altında yazışmak Google Chrome Eklentisisayesinde okuduğunuz makaleleri ya da beğendiğiniz resimleri kaydetmek Notlarınızı etiketleyip tamamen kendi keyfinize göre kategori etmek gibi bir çok iş için kullanabilirsiniz.

Evernote Nasıl Kurulur?

Evernote‘un sitesi linke tıklayarak girin

E-mail adresinizi kullanarak girişi yapın

Evernote Nasıl Kullanılır?

Evernote‘u kullanmanın anahtar yolu bir anda tamamen bütün notlarınızı Evernote ile tutmaktır. Biraz oraya, biraz buraya, az biraz da aklımda tutayım derseniz programın size sunduğu özellikleri kullanmadığınız için Evernote işinizi görmeyecektir.

Evernote‘un güzelliği bütün notlarınızı programda tutmaya başladıktan sonra ortaya çıkıyor. Yer imi kaydedici, yemek tarifleri, not defteri, noteclip (Chrome eklentisi) uygulaması gibi özelliklerini kullanıp Evernote‘a kaydederseniz yine başka bir özelliği olan program içi etiketleme ya da notları arama seçeneğiyle istediğiniz notu anında bulabilirsiniz.

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Work Chat, arkadaşlarınızla not paylaşabileceğiniz ya da biraz ağır çalışsa da sohbet edebileceğiniz yer

arkadaşlarınızla not paylaşabileceğiniz ya da biraz ağır çalışsa da sohbet edebileceğiniz yer Kısayollar, bir not defterine sağ tıklayıp kısayol olarak ekle seçeneğiyle sık kullandığınız notları elinizin altına alabilirsiniz.

bir not defterine sağ tıklayıp kısayol olarak ekle seçeneğiyle sık kullandığınız notları elinizin altına alabilirsiniz. Not Defterleri, bol bol not defteri oluşturmaktan çekinmeyin çok daha kullanışlı oluyor.

bol bol not defteri oluşturmaktan çekinmeyin çok daha kullanışlı oluyor. Notlar, defterler içinde bulunan notlar.

Not Yığınları, Defter içi kategorilerden biri, aynı başlık altındaki notları toplamanız için kullanılır.

Defter içi kategorilerden biri, aynı başlık altındaki notları toplamanız için kullanılır. Etiketler , Oluşturduğunuz notları ya da Web Clipper yardımıyla internetten kaydettiğiniz notları etiketlerseniz sonra aradığınızda çok rahat bulabilirsiniz.

, Oluşturduğunuz notları ya da Web Clipper yardımıyla internetten kaydettiğiniz notları etiketlerseniz sonra aradığınızda çok rahat bulabilirsiniz. Arama Çubuğu, arattığınız kelimeleri notların içinde bulup sizi o notlara yönlendirir.

Etiketleri Neden Kullanmalıyım?

Etiketleri güzel bir şekilde kategorilerseniz aradığınız her şeyi çok daha kolay bulabilirsiniz. E not defterleri ve notlarım var etiketlere ne gerek var diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Notlara bir’den fazla etkilet koyabiliyorsunuz, örneğin bir bilgisayar oyunuyla ilgili rehber kaydetmek istiyorsunuz. Etiketleri rehber, bilgisayar, teknoloji ve oyun olarak kaydederseniz aradığınızda bulmanız çok daha kolay olacaktır.

Not defterini birden başka kişi kullanabilir mi?

Deftere sağ tıklayıp not defterini paylaşmayı seçerseniz, paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresi ya da kullanıcı adını girerek paylaşabilirsiniz. Daha sonra ayarlardan dilediğiniz gibi yetki verip kapatmak tamamen sizin kontrolünüzde.