Clubhouse'un rakibi: Twitter Spaces

Clubhouse uygulamasına olan ilgi Twitter'ı harekete geçirdi. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, bu süreçte Twitter Spaces'i kullanıcılarına sunarak Clubhouse'a benzer özellikleri ile dikkat çekmeyi başardı. Twitter Spaces nedir? Twitter Spaces uygulaması nasıl kullanılır? Aşama aşama Twitter Spaces.

TWİTTER SPACES NEDİR?

Nisan ayıyla birlikte kullanıcılara sunulan Twitter Spaces ile kullanıcılar bir oda kurarak bir grup kişi ile sesli ve görüntülü konuşabiliyor. Burada katılımlar dinleyici ya da konuşmacı olarak odalara katılabiliyor. Bu özellikle kullanıcılara bahşiş verilmesi yoluyla gelir elde etme imkanı da sağlıyor.

TWİTTER SPACES NASIL KULLANILIR?

Twitter Spaces kullanıcıların bir sohbet odası oluşturmasını sağlar. Kullanıcıların oluşturdukları sohbet odaları herkese açıktır ve dolayısıyla takip etmediği kişiler dahi bu odalara konuk olabilir. Odalara istenilen kullanıcıları mesaj, tweet ya da farklı bir platformda bağlantının paylaşılması ile davet etmek mümkündür.

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Twitter Spaces bir odada aynı anda en fazla 11 kişinin konuşabilmesini sağlamaktadır.

Twitter Spaces'e oda açmak için sağ alt köşede yer alan oluştur sekmesinden Spaces'i seçmeniz gerekmektedir. Ardından sesli sohbet için bir isim belirlemeniz gerekir. Son adım olarak ise 'Sohbet odanı başlat' butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Twitter kullanıcıların sesli sohbet odası oluşturmalarına müsaade ediyor. Ancak bu konuda sahip olmanızı istediği önemli bazı kriterleri var;

1. Twitter Spaces için minumum 600 takipçi gerekiyor.

Spaces’e ilk etapta bütün kullanıcıların erişemeyeceğini belirten Twitter, özelliğin minimum 600 takipçili hesaplarda aktif olduğu açıklamasını yaptı. Gerekçe olarak bu hesapların hitap ettiği kitlenin büyüklüğünü gösteren şirket, onların geniş bir dinleyici sayısına ulaşma potansiyelinin daha yüksek olduğunu belirtti.

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Gelecekte bu limiti kaldıracaklarını belirten Twitter yetkilileri, böylelikle herkesin sesli sohbet odası başlatabileceğini söyledi. Spaces’ı geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden yetkililer önümüzdeki dönemde gelecek yeni özellikleri de şöyle sıraladı:

Biletli odalar:Sohbet odasını başlatan kişi dilerse katılımı ücretli hale getirecek. Belirleyeceği fiyat üzerinden sanal bilet satılmasına izin veren Spaces, katılımcı ile yayıncı arasında daha özel bir bağ oluşmasını sağlayacak.

Ortak kullanım: Oda sahibi, başlık ve açıklama bölümlerini düzenlemesi için iki kişiyi görevlendirebilecek. Aslında bir nevi oluşturduğunuz odaya editör atamış gibi olacaksınız. Siz konuşmaya devam ederken onlar odanın diğer işleriyle uğraşacaklar.

Zamanlama:Oda için önceden hatırlatıcı oluşturulabilecek. Bu sayede izleyici yayın başlamadan bildirim alacak.

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Sohbet odası nasıl açılır?

Eğer 600’den fazla takipçiniz varsa hesabınızda Spaces özelliğinin aktifleşmesi gerekiyor. Kullanmak için şu aşamaları takip edebilirsiniz:

1. Adım: Twitter’ı açın. Sağ alt köşedeki Oluştur (+) düğmesine dokunun ve Spaces’ı seçin.

Twitter’ı açın. Sağ alt köşedeki Oluştur (+) düğmesine dokunun ve Spaces’ı seçin. 2. Adım: Oluşturacağınız sesli sohbet oturumu için isim belirleyin. Ardından “Sohbet odanı başlat” butonuna tıklayın.

Oluşturacağınız sesli sohbet oturumu için isim belirleyin. Ardından “Sohbet odanı başlat” butonuna tıklayın. 3. Adım: Bir sonraki aşamada, başlatacağınız odayla alakalı birkaç cümlelik açıklama yazın.

Takipçilerinizi oluşturduğunuz odaya davet etmek için “Paylaş” düğmesine dokunmanız gerekiyor. Akabinde Twitter, odanıza özel bir bağlantı üretiyor. Bu bağlantıyı da davet etmek istediğiniz kişiye göndermeniz yeterlidir.

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