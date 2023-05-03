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2023 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card DV2023 sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Green Card başvuruları 8 Ekim 2022 tarihinde sona erdi, sürecin tamamlanmasıyla geri sayıma başladı. Mayıs ayı içerisinde açıklanacak olan sonuçlarla birçok vatandaş ABD'de yaşama ve çalışma hakkı elde edecek. Peki, Green Card DV2023 sonuçları ne zaman açıklanacak?

08:30 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Green Card

Green Card

Başvuruları 5 Nisan- 8 Kasım 2022 tarihlerinde alınan ve ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkı veren Yeşil Kart ile ilgili artık gözler sonuçların açıklanacağı güne çevrilmiş durumda. Başvuruların akabinde yapılacak değerlendirmenin ardından Green Card sonuçları dvprogram.state.gov üzerinden erişime açıklanacak. Peki Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu tarafından https://dvprogram.state.gov/ internet adresinden yapılan açıklamaya göre DV-2024 Katılımcılar, 6 Mayıs 2023'te saat 19:00'den itibaren Green Card sonuçlarını öğrenebilecek.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.

Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

MÜLAKATLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card çekilişi kazananların mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kazanıp bu tarihe kadar vize almayanlar şansını kaybedecek.



#green card
#yeşil kart
#amerika
#amerika vizesi
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