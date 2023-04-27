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Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı yapacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin işçi alımı yapacak. 3 bin işçi alımı için başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte konuya ilişkin detaylar...

16:12 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Karayolları Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. 27.04.2023–02.05.2023 tarihleri arasında alınacak başvuruların şartları ve detayları merak ediliyor. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3000 personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, personel alımı için başvurular "İşkur" esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden 27 Nisan - 02 Mayıs döneminde alınacak.

KGM İŞÇİ ALIMI HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?

Ağır makine işçisi, aşçı yardımcısı, asfalt usta yardımcısı, atölye usta yardımcısı, bakım işçisi, beton asfalt serici operatör yardımcısı, düz işçi, greyder operatörü, bina ve mal bakımcısı, iş makinası operatörü, kalifiye işçi, sıhhi tesisatçı, sürücü operatörü gibi unvanlarda yapılacak alımlara başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

KGM 3 bin işçi alımı duyurusunda. "Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinde talebimiz Açık İş İlanlarında 02/05/2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır. İşe alınacak işçilerde aranılan diğer şartlar ve İşçi alımı yapılacak iller https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinde ilan edilecektir.” denildi.



#kgm
#karayolları genel müdürlüğü
#işkur
#işkur işçi alımı
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