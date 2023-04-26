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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı ilanıyla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve şartları açıklandı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

10:58 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, farklı branşlarda görevlendirilmek üzere 2431 personel alımı yapacağını duyurdu. Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, personel alımı başvuru tarihlerini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere 2431 personeli büyük ailemize katıyoruz. Adaylar KPSS puan üstünlüğü esasına göre, mülakatsız bir şekilde tercih ettiği pozisyonlara yerleştirilecek. Başvuru tarih aralığı 28 Nisan-08 Mayıs 2023. Hayırlı olsun" dedi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak sureti yapılacak alımlar için başvurular 28 Nisan ile 8 Mayıs arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesi üzerinden yapılacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla 2431 personel alımı yapıyor.

Alım yapılacak kadrolar; aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, diğer sağlık personeli, öğretmen ile yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli olacak.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığ personel alımı
#personel alımı
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