MSÜ tercihleri, sınav sonucunu bekleyen adaylar tarafından merak kazandı. ÖSYM tarafından 77 ilde ve 98 sınav merkezinde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2023 MSÜ sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. MSÜ tercih tarihleri ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...