DGS başvuru tarihi
İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2023 DGS başvuru tarihleri...
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM'nin 2023 yılı takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 26 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.
2023 DGS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023'de yapılacak.
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sonuıçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
DGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?
DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır.
Sınav saat 12:30’da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.