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DGS 2023 başvuruları başladı mı? DGS başvuru tarihleri!

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Binlerce adayın katılım gösterdiği DGS sınav tarihi 2023 ÖSYM takvimi ile paylaşıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre başvurular mayıs ayı itibarıyla başlayacak. Peki, DGS 2023 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte Dikey Geçiş Sınavı başvuru tarihi ve sınav tarihi 2023!

14:22 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
DGS başvuru tarihi

DGS başvuru tarihi

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? İşte 2023 DGS başvuru tarihleri...

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'nin 2023 yılı takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 26 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak.

2023 DGS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023'de yapılacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuıçları 11 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.

DGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır.

Sınav saat 12:30’da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.



#dgs
#dikey geçiş sınavı
#ösym
#dgs başvuru
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