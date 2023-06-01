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Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Süper Lig'de 2022-23 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 37. haftada sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinde şampiyonluk kupasını kaldıracak. Heyecanla beklenen maçın detayları da belli oldu. Glatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Maçın bilet fiyatları satışa çıktı mı?

08:23 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray Fenerbahçe

Galatasaray Fenerbahçe

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu garantileyen ve 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, 37. hafta mücadelesinde sahasında son ana kadar şampiyonluk yarışında kendisni takip eden Türkiye Kupası finalisti ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ BİLETLERİ ÇIKTI MI?

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri (1 Haziran) bugün satışa çıkarılacak. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri saat 11.00'den itibaren GS Logolu passolig kartları için satışa sunulacak.

Derbi biletlerinin fiyatları şu şekilde:

1. kategori 18 bin lira

2. kategori 15 bin lira

3. kategori 13 bin 500 lira

4. kategori 11 bin 250 lira

5. kategori 9 bin lira

6. kategori 6 bin 750 lira

7. kategori 4 bin 500 lira

8. kategori 3 bin 750 lira

9. kategori 3 bin 375 lira

10. kategori 2 bin 625 lira

11. kategori 2 bin 250 lira

12. kategori 550 lira

13. kategori 500 lira

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray:
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem, Olivieira, Torreira, Rashica, Mertens, Icardi
Fenerbahçe:
İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arão, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda, Valencia, Batshuayi


#galatasaray
#fenerbahçe
#süper lig
#derbi
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