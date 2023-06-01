Galatasaray Fenerbahçe
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu garantileyen ve 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, 37. hafta mücadelesinde sahasında son ana kadar şampiyonluk yarışında kendisni takip eden Türkiye Kupası finalisti ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
4 Haziran Pazar günü saat 19:00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ BİLETLERİ ÇIKTI MI?
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin biletleri (1 Haziran) bugün satışa çıkarılacak. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, derbinin biletleri saat 11.00'den itibaren GS Logolu passolig kartları için satışa sunulacak.
Derbi biletlerinin fiyatları şu şekilde:
1. kategori 18 bin lira
2. kategori 15 bin lira
3. kategori 13 bin 500 lira
4. kategori 11 bin 250 lira
5. kategori 9 bin lira
6. kategori 6 bin 750 lira
7. kategori 4 bin 500 lira
8. kategori 3 bin 750 lira
9. kategori 3 bin 375 lira
10. kategori 2 bin 625 lira
11. kategori 2 bin 250 lira
12. kategori 550 lira
13. kategori 500 lira