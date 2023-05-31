Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek İstanbul'a gelmelerinin ardından İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Fenerbahçe centilmen bir takım. Herhalde bizi alkışlayacaklardır." diyen Özbek, şampiyonluk kupasının Fenerbahçe derbisine stada getirilip getirilmeyeceği konusuna da açıklık getirdi.

Metin Öztürk, kupanın Fenerbahçe maçına gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak "TFF talimatnamesi öyle diyor! 'Şampiyonluğu kesin olan takım, ilk iç saha maçında kupayı kaldırır' yazıyor. TFF'den bunu talep ediyoruz! Pazar günü o kupa stada gelecek" açıklaması yaptı.