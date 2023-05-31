Galatasaray şampiyonluk kupası
Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek İstanbul'a gelmelerinin ardından İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Fenerbahçe centilmen bir takım. Herhalde bizi alkışlayacaklardır." diyen Özbek, şampiyonluk kupasının Fenerbahçe derbisine stada getirilip getirilmeyeceği konusuna da açıklık getirdi.
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DURSUN ÖZBEK'TEN İLK AÇIKLAMALAR
Süper Lig'in 36. haftasında oynadığı Ankaragücü mücadelesinde Galatasaray rakibini 4-1 mağlup ederek ligdeki 23. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-Kırmızılılar Ankara'dan İstanbul'a ulaşmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Özbek, "Yönetmeliğe göre, şampiyon olduktan sonraki iç saha maçında kupa getiriliyor. Federasyon başkanıyla konuştum. Pazar günü kupa Ali Sami Yen'de." dedi.
ŞAMPİYONLUK KUPASI FENERBAHÇE DERBİSİNE GELECEK
Metin Öztürk, kupanın Fenerbahçe maçına gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak "TFF talimatnamesi öyle diyor! 'Şampiyonluğu kesin olan takım, ilk iç saha maçında kupayı kaldırır' yazıyor. TFF'den bunu talep ediyoruz! Pazar günü o kupa stada gelecek" açıklaması yaptı.