|
Özgün

Galatasaray şampiyonluk kupasını ne zaman kaldıracak? Dursun Özbek resmen açıkladı!

Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olmayı başaran Galatasaray, 23. kez mutlu sona ulaştı. Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce Galatasaray taraftarını sokaklara döken şampiyonluk sonrası taraftarlar; Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, hangi gün ve nerede kutlayacak sorularının cevaplarını aramaya başladı. Galatasaray Başkan Dursun Özbek kupanın ne zaman kaldırılacağını açıkladı.

09:05 . 31/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray şampiyonluk kupası

Galatasaray şampiyonluk kupası

Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek İstanbul'a gelmelerinin ardından İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Fenerbahçe centilmen bir takım. Herhalde bizi alkışlayacaklardır." diyen Özbek, şampiyonluk kupasının Fenerbahçe derbisine stada getirilip getirilmeyeceği konusuna da açıklık getirdi.

GALATASARAY SÜPER LİG KUPASINI NE ZAMAN KALDIRACAK?

Süper Lig'de son maçını Fenerbahçe ile NEF Stadyumu'nda oynayacak Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına ilişkin ilk bilgiler geldi!

DURSUN ÖZBEK'TEN İLK AÇIKLAMALAR

Süper Lig'in 36. haftasında oynadığı Ankaragücü mücadelesinde Galatasaray rakibini 4-1 mağlup ederek ligdeki 23. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-Kırmızılılar Ankara'dan İstanbul'a ulaşmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özbek, "Yönetmeliğe göre, şampiyon olduktan sonraki iç saha maçında kupa getiriliyor. Federasyon başkanıyla konuştum. Pazar günü kupa Ali Sami Yen'de." dedi.

ŞAMPİYONLUK KUPASI FENERBAHÇE DERBİSİNE GELECEK

Metin Öztürk, kupanın Fenerbahçe maçına gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak "TFF talimatnamesi öyle diyor! 'Şampiyonluğu kesin olan takım, ilk iç saha maçında kupayı kaldırır' yazıyor. TFF'den bunu talep ediyoruz! Pazar günü o kupa stada gelecek" açıklaması yaptı.



#galatasaray
#süper lig
#galatasaray kupası
#süper lig kupası
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe’ye galibiyet yetmedi