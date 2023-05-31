Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından Galatasaray, 2022/23 sezonunda şampiyonluğa uzanan taraf oldu. Sarı kırmızılıların şampiyonluğa uzanmasının ardından ise taraftarlar Galatasaray'ın kaç şampiyonluğu var, Galatasaray en son ne zaman şampiyon oldu? gibi soruları sormaya başladı.

Galatasaray, Süper Lig’de en çok şampiyonluğu bulunan takımlar listesinde ilk sırada yer alıyor. Sarı kırmızılıların Süper Lig'de şu ana kadar toplamda 22 şampiyonluğu bulunuyor. Galatasaray bu yıl da şampiyon olaak toplam şampiyonluk sayısını 23'e çıkardı.

Süper Lig’de 22 şampiyonlukla bu alanda zirvede yer alan Galatasaray 23. kez mutlu sona ulaşırmasıyla toplamda 198 milyon TL’yi kasasına koyabilecek. Bu sezon 25 galibiyet, 5 beraberliği bulunan Cimbom kalan 2 maçını da kazanırsa 27 galibiyete ulaşacak ve katılım hakkı (33.4 milyon TL), galibiyet ödülü (2.3 milyon TL), Beraberlik ödülü (1.15 milyon TL) geçmişteki her şampiyonluk (2.86 milyon TL) kalemlerinden yaklaşık 200 milyon TL elde edecek. Ligde 23 zaferi bulunan F.Bahçe ise son 2 karşılaşmayı da kazanıp 25 galibiyetle şampiyonluğu elde ederse 190 milyon TL alacak.