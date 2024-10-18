Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi için Spor Bilimleri'ne Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ile üniversitelere yerleşen öğrenciler için yurt ve burs/kredi başvuru ekranını erişime açtı. Başvurular, belirlenen tarihler arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir. Peki ÖZYES yurt başvuruları ne zaman bitiyor, GSB ÖZYES burs başvurusu nasıl yapılır?

GSB ÖZYES KYK YURT/BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi yerleştirme sonuçları 11 Ekim'de açıklanan ve 21 Ekim'e kadar kayıt işlemlerini tamamlayacak olan Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) öğrencileri için yurt barınma ve burs/kredi başvuruları başlamıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), bu öğrenciler için yurt ve burs/kredi başvuru sürecini açtı. GSB ÖZYES yurt ve burs başvuruları, 22 Ekim Salı gününe kadar e-Devlet üzerinden yapılacak. Öğrenciler başvuru işlemlerini, e-Devlet platformuna giriş yaparak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilgili başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirebilirler. Bu başvurular, özellikle ÖZYES ile yerleşen spor bilimleri öğrencileri için büyük bir fırsat sunmaktadır.

GSB ÖZYES KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

ÖZYES öğrencileri başvurularını e-Devlet üzerinden 22 Ekim Salı günü saat 23.59’a kadar tamamlayacak. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

2025 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024-2025 yeni eğitim ve öğretim dönemi için KYK yurt ücretleri şöyle:

1. TİP 517,50 ₺

2. TİP 607,50 ₺

3. TİP 607,50 ₺

4. TİP 720 ₺

5. TİP 765 ₺

6. TİP 855 ₺

KKTC 1.125 ₺

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl KYK burs ücretleri; lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödenmişti.

KYK BURS ÖDEMELERİ NASIL KESİLİR?

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

Öğretim kurumunun kapatılması,

Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.



