Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından halka arz sürecine giriyor. Yatırımcılar şirketin hisse senetlerine sahip olabilmek için sabırsızlıkla tarihi bekliyor. 2025 yılı başında gerçekleştirilmesi planlanan halka arzla birlikte Gülermak, borsada işlem görecek. Gülermak halka arz ne zaman, kaç lot verir merakla beklenirken halka arz tarihi de netlik kazanarak açıklandı.
Gülermak İnşaat'ın halka arz süreci hakkında detaylar merak konusu oldu. İnşaat sektörünün önde gelen firmalarından Gülermak'ın halka arzı ne zaman gerçekleşecek ve kaç lot verilecek? Ayrıca, Gülermak'ın halka arzı, katılım endeksine uygun mu? Bu konular, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 125 TL olarak belirlendi.
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firmanın talep toplayacağı tarih henüz netleşmedi.
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtacak. Olası lot miktarı henüz netleşmedi.
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firma talep toplama sürecinin ardından borsada işlem görecek ancak şu anda net bir tarih açıklanmadı.
GÜLERMAK AĞIR SANAYİ FON KULLANIMI
Yüzde 45-50 Makine ve ekipman alımı.
Yüzde 15-20 KÖİ Projesi işletme sermayesi.
Yüzde 25-30 GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi finansmanı.
Yüzde 2-10 Finansman maliyetinin azaltılması.