Gülermak İnşaat'ın halka arz süreci hakkında detaylar merak konusu oldu. İnşaat sektörünün önde gelen firmalarından Gülermak'ın halka arzı ne zaman gerçekleşecek ve kaç lot verilecek? Ayrıca, Gülermak'ın halka arzı, katılım endeksine uygun mu? Bu konular, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.