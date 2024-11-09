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Gümüşhane'nin posta kodu kaç? Gümüşhane İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları

Gümüşhane'nin posta kodu kaç? Gümüşhane İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları

13:439/11/2024, Cumartesi
G: 9/11/2024, Cumartesi
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Gümüşhane posta kodu
Gümüşhane posta kodu

Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Gümüşhane'nin de posta kodu bulunmaktadır. 6 ilçeye sahip olan Gümüşhane, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Gümüşhane'nin çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Gümüşhane'nin posta kodu kaçtır? Gümüşhane'nin il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.

Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 6 ilçeye sahip Gümüşhane'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Gümüşhane'nin ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Gümüşhane ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Gümüşhane'nin posta kodu kaç?

Gümüşhane'nin posrta kodu 29000'dır.

Gümüşhane İlçe ve Mahalle Posta Kodları

BAĞ MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BAĞCILAR MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BAĞLARBAŞI MAH. GÜMÜŞHANE 29000

BAHÇE MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BAHÇECİK KÖYÜ MERKEZKÖYLER 29100

BAHÇELİ EVLER MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BAHÇELİ MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BAHÇELİEVLER MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BALAHOR YAYLASI 2 MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BALAHOR YAYLASI MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BALLICA KÖYÜ MERKEZKÖYLER 29100

BANDIRLIK KÖYÜ MERKEZKÖYLER 29100

BAŞ MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BAYRAKTARLAR MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BAYRAMOĞLU MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BAZMETLİ MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BEKTAŞLI MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BEŞOBA KÖYÜ MERKEZKÖYLER 29100

BEYÇAM KÖYÜ MERKEZKÖYLER 29100

BEYÇAM MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BEYLER MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BİNATLI MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BOĞALI MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BOĞALI YAYLASI MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BOYHANE MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BOYLUCA KÖYÜ MERKEZKÖYLER 29100

BÖLÜKLÜ MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BUĞALI KÖYÜ MERKEZKÖYLER 29100

BULUT MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BULUTLU MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BULUTLU YAYLASI MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BÜKLER MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BÜYÜK ÇİMEN MAH. MERKEZKÖYLER 29100

BÜYÜKYAYLA MAH. MERKEZKÖYLER 29100

CABAYLI MAH. MERKEZKÖYLER 29100

CABRİ MAH. MERKEZKÖYLER 29100

CAFERLİ MAH. MERKEZKÖYLER 29100

CAMİ BOĞAZI MAH. MERKEZKÖYLER 29100

CAMİ MAH. MERKEZKÖYLER 29100

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.



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