Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Gümüşhane'nin de posta kodu bulunmaktadır. 6 ilçeye sahip olan Gümüşhane, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu illerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Gümüşhane'nin çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Gümüşhane'nin posta kodu kaçtır? Gümüşhane'nin il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 6 ilçeye sahip Gümüşhane'de de her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Gümüşhane'nin ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Gümüşhane ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Gümüşhane'nin posta kodu kaç?
Gümüşhane'nin posrta kodu 29000'dır.
Gümüşhane İlçe ve Mahalle Posta Kodları
BAĞ MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BAĞCILAR MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BAĞLARBAŞI MAH. GÜMÜŞHANE 29000
BAHÇE MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BAHÇECİK KÖYÜ MERKEZKÖYLER 29100
BAHÇELİ EVLER MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BAHÇELİ MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BAHÇELİEVLER MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BALAHOR YAYLASI 2 MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BALAHOR YAYLASI MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BALLICA KÖYÜ MERKEZKÖYLER 29100
BANDIRLIK KÖYÜ MERKEZKÖYLER 29100
BAŞ MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BAYRAKTARLAR MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BAYRAMOĞLU MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BAZMETLİ MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BEKTAŞLI MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BEŞOBA KÖYÜ MERKEZKÖYLER 29100
BEYÇAM KÖYÜ MERKEZKÖYLER 29100
BEYÇAM MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BEYLER MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BİNATLI MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BOĞALI MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BOĞALI YAYLASI MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BOYHANE MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BOYLUCA KÖYÜ MERKEZKÖYLER 29100
BÖLÜKLÜ MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BUĞALI KÖYÜ MERKEZKÖYLER 29100
BULUT MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BULUTLU MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BULUTLU YAYLASI MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BÜKLER MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BÜYÜK ÇİMEN MAH. MERKEZKÖYLER 29100
BÜYÜKYAYLA MAH. MERKEZKÖYLER 29100
CABAYLI MAH. MERKEZKÖYLER 29100
CABRİ MAH. MERKEZKÖYLER 29100
CAFERLİ MAH. MERKEZKÖYLER 29100
CAMİ BOĞAZI MAH. MERKEZKÖYLER 29100
CAMİ MAH. MERKEZKÖYLER 29100
Posta Kodu Nedir?
Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.