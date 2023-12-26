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Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları belli oldu! 26 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları 26 Aralık 2023 Pazartesi itibarıyla otomobil sahipleri tarafından araştırılıyor. Kızıldeniz'deki hareketlilik ve dolar kurundaki yükselişten kaynaklı gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Araç sahipleri İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Peki bugün akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim var mı? 26 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları...

10:35 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Benzin fiyatları
Benzin fiyatları

Benzine, motorine (mazota) zam geldi mi? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatında değişiklik olmuştu. Daha sonra ise motorine zam geldi. Otomobil sahipleri de İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatlarını kontrol ediyor. Peki, Mazota zam geldi mi, ne kadar oldu?

BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

Brent petroldeki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Benzine geçtiğimiz hafta zam yapılmış ve litre fiyatı 1 lira 49 kuruş artmıştı. Öte yandan motorine önceki gece yarısı 1 lira 61 kuruş zam geldi. İşte güncel fiyatlar;

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni bir indirim, zam haberi yok.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu? İşte o tablolar:

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 37,11 TL

Ankara 37,73 TL

İzmir 37,97 TL

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 34,50 TL

Ankara 35,17 TL

İzmir 35,35 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.



#benzin
#motorin
#akaryakıt fiyatları
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