Benzine, motorine (mazota) zam geldi mi? sorusu da bu sebeple merak ediliyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oluyor. Geçtiğimiz günlerde benzin fiyatında değişiklik olmuştu. Daha sonra ise motorine zam geldi. Otomobil sahipleri de İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatlarını kontrol ediyor. Peki, Mazota zam geldi mi, ne kadar oldu?