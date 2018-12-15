Gündem 1 buçuk milyon ödül konulan DEAŞlı terörist teslim oldu
ŞIRNAK

1 buçuk milyon ödül konulan DEAŞ'lı terörist teslim oldu

1 buçuk milyon ödül konulan DEAŞ'lı terörist teslim oldu

Başına 1 buçuk milyon ödül konulan 'mavi liste'deki DEAŞ'lı terörist Ayşenur İnci sınıra gelerek teslim oldu.

DHA
DEAŞ'lı terörist Ayşenur İnci sınıra gelerek teslim oldu.
DEAŞ'lı terörist Ayşenur İnci sınıra gelerek teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde mavi kategoride 1,5 milyon lira ödülle aranan, terör örgütü DEAŞ üyesi Ayşenur İnci, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterip Suriye'ye giden ve İçişleri Bakanlığı'nca 'mavi kategori'de başına 1,5 milyon ödül konularak aranan Ayşenur İnci, bugün öğleden sonra Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ayşenur İnci, mavi listede yer alıyordu.

Ayşenur İnci, gözaltına alındı.Valilikten olayla ilgili yapılan açıklamada, "DEAŞ saflarında silahlı faaliyet yürütmek için Suriye ülkesine giden ve Terör Arananlar Listesi'nde 1.500.000 TL ödülle mavi kategoride bulunan Ayşenur İnci, yapılan çalışmalar neticesinde 15.12.2018 tarihi saat 13.40 sıralarında ilimiz Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek teslim olmuştur" denildi.


/**/
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

​Başına 1,5 milyon TL ödül konulan DEAŞ'lı terörist teslim oldu.
Açtıkları çukur mezarları olacak

Açtıkları çukur mezarları olacak

Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon açıklaması.
11'ler belli oldu

11'ler belli oldu

G.Saray deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor.
Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı

Cevizlibağ'da tramvay raydan çıktı

İstanbul'da tramvay kazası nedeniyle seferler durdu.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

Portekizli yıldız Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor.
Full pakete iade

Full pakete iade

​Konut kredisi çekenleri ilgilendiren karar.
Kar kış demeden elleri hep tetikte

Kar kış demeden elleri hep tetikte

Alparslanlar ve Kılıçlar, PKK'nın korkulu rüyası oldu.
Paris karıştı

Paris karıştı

Polisle göstericiler arasında arbede yaşanıyor.
Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje

Üsküdar'ı geleceğe taşıyacak 9 proje
Ölülerle birlikte yaşıyorlar

Ölülerle birlikte yaşıyorlar

Garip bir gelenek: Sebebi ise oldukça ilginç.
İsrail barbarlığı

İsrail barbarlığı

​Bir oğlu şehit olan, 5 oğlu hapse atılan Filistinli kadının evini yıktılar.
Gerçeği yansıtmıyor

Gerçeği yansıtmıyor

​Savcılık'tan Ankara'daki tren kazasıyla ilgili açıklama.
Bylock'taanaliz dönemi

Bylock'taanaliz dönemi

ByLock davalarına bakan hakimler için önemli kıstas.
Kanlı oyun tahtası: Yemen

Kanlı oyun tahtası: Yemen

Osmanlı hakimiyetinden sonra yaşanan travmaların en çok etkilediği ülkelerden biri de Yemen.
Fransa tedirgin

Fransa tedirgin

Bir aydır savaş alanı olan Paris bugün yine tetikte.

Türkiye, maden arama faaliyetlerini sınır dışına taşıyor.
Irak'ı uyardık operasyon sürecek

Irak'ı uyardık operasyon sürecek

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat yönetimine 'Sincar' tepkisi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.