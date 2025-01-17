1 TL’lik otopark ücreti 200 TL’ye çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Beltaş A.Ş.’nin işlettiği otoparklara yine zam yapıldı. Başkent Ankara’da 2025 yılı otopark ücretleri netleşti. Yeni tarifelere göre en düşük otopark ücreti 50 TL olarak rekreasyon alanlarında belirlendi. Yol boyu otopark ücreti saatlik 60 TL, günlük 115 TL’ye, açık otopark ücreti saatlik 70 TL, günlük 150 TL’ye, kapalı otopark ücreti ise saatlik 70 TL, günlük 200 TL’ye çıktı. CHP’li Mansur Yavaş’tan önce AK Parti döneminde 1 TL olan otopark ücreti, Yavaş’ın ikinci döneminde yapılan son zamla 200 kat artmış oldu.