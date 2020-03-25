100 bin mahkuma tahliye: Denetimli serbestlik 1 yıldan 3 aya çıkacak

AK Parti’nin yürüttüğü ve yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınında alınacak tedbirler kapsamında hızlandırılan infaz indirimi düzenlemesine ilişkin çalışmada sona gelindi. AK Parti’nin hazırladığı, infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi çalışmalarının kapsamı belli oldu. Siyasi parti gruplarına sunulan çalışmayla ilgili görüşmeler tamamladıktan sonra son şekli verilecek teklif TBMM Başkanlığına sunulacak.

YÜZDE 50 ORANINDA UYGULANACAK

Çalışmanın önemli bölümlerinden biri, ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken sürenin kısaltılması. Çalışmaya göre, koşullu salıverilme oranı 2/3’ten 1/2’ye indirilecek. Böylelikle, koşullu salıverilme oranı kural olarak 1/2 (yüzde 50) olarak uygulanacak.

BU SUÇLARI KAPSAMIYOR

Kasten öldürme suçu bakımından 2/3 ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından 3/4’lük koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Mükerrirler (kesinleşmiş cezası varken ikinci kez suç işleyenler) ve buna bağlı cinsel suçlar ile uyuşturucu ticareti suçları bakımından 3/4’lük koşullu salıverilme oranı 2/3’e indirilecek. Denetimli serbestlik süresi ise 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. İnfaz yasasında yapılacak bu değişikliklerle koşullu salıverilme oranı denetimli serbestlik süresinin çıkarılması halinde tahliye olacakların sayısının 80 bine kadar çıkması bekleniyor. Cezaevinde ya da dışarıda 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar ve 70 yaşını geçen hükümlüler için denetimli serbestliğin 4 yıl uygulanmasıyla 2 bine yakın hükümlünün tahliyesi olacağı tahmin ediliyor. Çalışmayla toplam tahliye sayısının 100 bini bulması öngörülüyor. Cezaevinde şu an 300 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

REKLAM

Meclis’te infaz mesaisi

İnfaz düzenlemelerinde geçen hafta Cumhur İttifakı ortağı MHP ile görüşen AK Parti dün de muhalefetin kapısını çaldı. Düzenlemenin bu hafta içerisinde TBMM’ye sunulması planlanıyor. AK Parti’nin yeniden gündeme aldığı infaz yasası ile ilgili trafik hızlandı. AK Parti, Meclis’te CHP ile görüştü. Her iki partiden milletvekillerinin de hazır bulunduğu görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Basına kapalı ziyaret sonrası bir açıklama yapılmadı ancak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, “İnfaz düzenlemesine olumlu katkı vereceğiz” demişti. Daha sonra İYİ Parti’nin de kapısını çalan AK Parti heyetinin son durağı HDP oldu. Düzenlemenin bu hafta içerisinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.