105 TL’yi 90 bin TL’ye satacak: Öyle bir hata buldu ki

Eti Caddesi’nde yaklaşık 8 yıldır tekel bayii işleten Engin Coşkun, bir süre önce dükkânında hesap yaparken kasada hatalı basılmış para olduğunu fark etti. Coşkun, zamanla sayıları 3’e çıkan bu paraları harcamadı ve ayrı bir yerde sakladı.

Elinde iki adet sıfırı olmayan 50 TL ve bir adet de koyu renkte basılmış 5 TL bulunan Coşkun, teklif gelirse bu paraları satabileceğini ifade etti.

“Yüzlerce müşteri girip çıkıyor, hangisinin verdiğini bilemem”

Yaklaşık 1-1,5 senedir bu paraların kendisinde olduğunu ve sakladığını dile getiren tekel bayii işletmecisi Engin Coşkun, paraların kimden geldiğini bilmediğini söyledi.

Coşkun, “Paralar müşterilerden geldi, günde yüzlerce müşteri girip çıkıyor, hangisinin verdiğini bilemem. Bir gün akşam hesap yaparken paraları sayıyordum. Paralarda basım hatasını gördüm, saklıyorum. Bunların satışa çıktığını internette, haberlerde ve bazı kanallarda görüyorum. Birkaç gün önce Bursa’da vardı böyle bir şey, bankamatikten çekmiş herhalde, 50 liraya 50 bin TL para istiyor. Ben de gelen olursa satarım, neden satmayayım ki? 25, 30 bine satabilirim, gelen teklife de bağlı” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 6 Emekli maaşını bankamatikten çeken Mehmet Çimli, paraları kontrol ederken 50 TL'nin sağ üst köşesinde sadece 5 rakamının olduğunu gördü. Banknotun sağ üst köşesinde 50 yazması gerekirken 5 yazıyor. Sahte olması ihtimaline karşı bankaların para sayma makinesinden ve sahte para kaleminden başarıyla geçen banknotun, basım hatası olabileceğini ifade eden Çimli, koleksiyoncuların bu tür paraları topladığını söyledi. Tekliflere açığım, 50 TL'ye 50 bin TL istiyorum<br>​<br>​ Paranın sahte olmadığını belirten Çimli, “Böyle bir paranın elimde olduğunun duyulmasının ardından bazı koleksiyoncular beni aramaya başladı. Araştırmalarımda böyle paralara yüksek rakamlar ödendiğini öğrendim. Koleksiyoncu olmadığım için iyi bir teklif gelirse değerlendirebilirim. Yanılmıyorsam Türkiye'de bundan sadece 6 adet olduğunu öğrendim. 50 TL'ye 50 bin TL teklif verilmesi halinde bu parayı satmayı düşünüyorum\" dedi. 'Hatalı basım' 50 lirayı satışa çıkardı Ardahan'da emekli Mehmet Çimli (63), hatalı basım olduğunu öne sürdüğü sağ üst köşesinde '50' yerine '5' yazan 50 TL'lik banknotu, koleksiyoncu olmadığı için koleksiyoncuların kendisini aramasını ve onların saklamasını istedi.







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FOTOĞRAF 7 Balıkesir'de yaşayan Aydın Koçyiğit, 5 yıl önce gezmek için Alman asıllı eşi Carmen ile birlikte Almanya’ya gitti. Çeşitli mağazalardan alışveriş yapan çifte, para üstü olarak hatalı basım olduğu ileri sürülen 10 Euro verildi. Çift, eve geldiklerinde paranın bir yüzünün kenarında şerit halinde boya olduğunu fark etti. Bu durumu ilk başta fazla önemsemediğini söyleyen Aydın Koçyiğit, eşi Carmen'in uyarısıyla hatalı basım olduğunu düşündükleri 10 Euro'yu harcamayıp, saklamaya karar verdi. Türkiye'ye döndüklerinde de 10 Euro'yu sandığa koyup saklamaya başladı. Euro'nun ellerine nasıl geçtiğini anlatan Aydın Koçyiğit, \"Eşim Carmen ile birlikte 5 yıl önce Almanya'ya gitmiştim. Mağazalardan alışverişler yaptık. Ben pek dikkat etmedim. Eve geldiğimizde eşim paranın sol tarafındaki şerit şeklindeki baskı hatasını fark etti ve sorunlu olduğunu söyledi\" dedi. Gösterdiği arkadaşlarının da parayı saklaması gerektiğini söylediğini belirten Koçyiğit, \"Hatalı paraların değerinin çok üzerinde bir bedelle satıldığını belirttiler. Türkiye'ye geldiğimizde ben de paraya sandığa kaldırdım. Sonrasında unutulup gitti. Yaklaşık 10 gün önce yemek yerken eşim parayı hatırlattı. Sandıktan çıkardım. İnternette araştırmalar yaptım. Elimdeki 2002 yılı Hollanda baskısı. Bu tarz baskıların oldukça değerli olduğunu gördüm. Banka ve kuyumcular da Euro'nun gerçek olduğunu teyit etti. Bu Euro'yu değerlendirmek ve bir alıcı bulmak istiyorum\" dedi. Şimdi de 'hatalı basım' 10 Euro çıktı: Oldukça değerli Balıkesir'de yaşayan Aydın Koçyiğit'e gezmek için gittiği Almanya'da yaptığı alışveriş sonrası para üstü olarak hatalı basım olduğu ileri sürülen 10 Euro verildi. Koçyiğit, 5 yıl sandıkta sakladığı ve hatalı basım olduğunu belirttiği paraya alıcı arıyor. Koçyiğit, "Elimdeki 2002 yılı Hollanda baskısı. Bu tarz baskıların oldukça değerli olduğunu gördüm" dedi. BiP'te paylaş

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