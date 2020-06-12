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Gündem 12 yaşındaki çocuk, uzun namlulu silahla oynarken arkadaşını vurdu
VAN

12 yaşındaki çocuk, uzun namlulu silahla oynarken arkadaşını vurdu

Van'ın Gürpınar ilçesi Keşiş Köyü Yaylası'nda, 12 yaşındaki B.K., oynadığı uzun namlulu silah kazara ateş alınca 10 yaşındaki arkadaşı Yusuf Karakoç'un hayatını kaybetmesine neden oldu.

Haber Merkezi DHA
Van'da 12 yaşındaki çocuk, uzun namlulu silahla arkadaşını vurdu.
Van'da 12 yaşındaki çocuk, uzun namlulu silahla arkadaşını vurdu.

Olay, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Erek Dağı eteklerindeki Keşiş Gölü Yaylası'nda dün akşam meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaylada olan B.K., henüz kime ait olduğu belirlenemeyen uzun namlulu silahla oynamaya başladı. Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan mermi, B.K.'nin karşısında olan arkadaşı Yusuf Karakoç'un başına isabet etti. Karakoç, olay yerinde hayatını kaybetti.

  • İhbar üzerine gelen jandarmanın yaptığı incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Gürpınar ilçesine gönderildi. B.K. ise jandarma gözetimine alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

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