"128 milyar dolar kaybolmaz" diyen CHP'li Kesici çark etti: Kılıçdaroğlu ile aynı görüşteyim

CHP’li İlhan Kesici’den 128 milyar dolar çıkışı: Bir şey söylersem bizim soruyu kırmış olurum

CHP İstanbul Milletvekili ve ekonomist İlhan Kesici Halk TV'de katıldığı programda CHP'nin “128 milyar dolar nerede' algısına ters düşecek açıklamalar yaptı. “128 milyar dolar kaybolmaz. Okumayı bilenler girer MB sitesine görür' diyen Kesici, “Nereye gider, nereden gelir. O bilgilerin üstüne bir tahminimiz var. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum' sözleri ile partisinin iddialarını da çürüttü.









