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Gündem CHPli İlhan Kesici partisinin asılsız iddialarını çürüttü 128 milyar dolar kaybolmaz
POLİTİKA

CHP'li İlhan Kesici partisinin asılsız iddialarını çürüttü: 128 milyar dolar kaybolmaz

CHP'nin ekonomist vekili İlhan Kesici, "128 milyar dolar nerede?" tartışmasıyla ilgili konuşarak "Tüm detaylar Merkez Bankası’nın bilançosunda var. Okumayı bilenler girer görür" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
CHPli İlhan Kesici partisinin asılsız iddialarını çürüttü: 128 milyar dolar kaybolmaz
İlhan Kesici

CHP’nin ekonomist vekillerinden İlhan Kesici, Halk TV'de Gökmen Karadağ'ın sunduğu programa konuk oldu. Programda, kamuoyunda devam eden '128 milyar dolar' tartışması ele alındı.

İlhan Kesici, "Sizin tahmininiz var mı, gerçekten kaybolduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna itiraf niteliğinde bir yanıt verdi.

"BİR ŞEY SÖYLERSEM, BİZİM SORUYU KIRMIŞ OLURUM.."

Kesici, "Bir şey söylersem bizim soruyu kırmış olurum. Bilgimiz dersek olmaz, tahminimiz dersek olur. Merkez Bankası bilançosundan bakarsınız. Rakamlar ne yapıyor, başka rakamlar nereye geldi, nereye gitti. Nereye gider, nereden gelir. O bilgilerin üstüne bir tahminimiz var. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum.

"OKUMAYI BİLEN İNSANLAR AÇARLAR İNTERNET SAYFALARINI, NE OLMUŞ NE ZAMAN OLMUŞ GÖRÜLÜR"

Para kaybolmaz, onu söyleyim... Girersin Merkez Bankası'nın bilançosuna okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını, dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş her iş görülür. Her iş devletin kaydı altındadır" diye konuştu.

CHP'li İlhan Kesici: 128 milyar dolar kaybolmaz
OYNAT 02:36
CHP'li İlhan Kesici: 128 milyar dolar kaybolmaz
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Halk TV'de katıldığı programda CHP'nin bir süredir diline doladığı “128 milyar dolar nerede' sorusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'li Kesici '128 milyar dolar kaybolmaz. Okumayı bilenler girer MB sitesine görür' ifadelerini kullandı.


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