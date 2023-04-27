13 yıldır CHP koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'nun vaadi: Sürem dolunca görevi bırakacağım

Kılıçdaroğlu'nun, Jeremy Rifkin ve Daron Acemoğlu'nun da bulunduğu bazı isimleri danışmanı yapacağı hatırlatılan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "karizmatik" olduğu ve seçim kaybetmediği ifade edilirken, Kılıçdaroğlu'nun daha yumuşak başlı olduğu ancak seçim de kazanamadığı belirtildi.