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13 yıldır CHP koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'nun vaadi: Sürem dolunca görevi bırakacağım

Amerikan Time dergisine konuşan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimi kazanması halinde görev süresi bitince "torunlarıyla vakit geçirmek için" koltuğu bırakacağını vaat etti. "Ben hırsları olan biri değilim" diyen CHP Genel Başkanı, dokuz seçim kaybetmiş olmasına rağmen ana muhalefet partisindeki koltuğunu ise 13 yıldır bırakmıyor.

15:21 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

ABD Başkanı Joe Biden'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı destekleme sözü verdiği Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, Amerikan dergisi Time'a konuştu.

"Erdoğan'ı yenebilecek aday" başlığının kullanılan haberde Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları halinde dış politikada atacakları adımlara dair ipucu verdi.

CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin ABD, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini yeniden inşa edeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun, Jeremy Rifkin ve Daron Acemoğlu'nun da bulunduğu bazı isimleri danışmanı yapacağı hatırlatılan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "karizmatik" olduğu ve seçim kaybetmediği ifade edilirken, Kılıçdaroğlu'nun daha yumuşak başlı olduğu ancak seçim de kazanamadığı belirtildi.

13 yıldır CHP'nin başında: Hırsları olan biri değilim

Dokuz seçim kaybetmesine rağmen 13 yıldır CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği demeşte görevi bitince "torunlarıyla vakit geçirmek için" görevinden ayrılacağını vaat etti.

Yedili Masa'nın adayı,
"Ben hırsları olan biri değilim"
dedi.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#aday
#seçim
#Time dergisi
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