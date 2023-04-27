13 yıldır CHP koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu'nun vaadi: Sürem dolunca görevi bırakacağım

Kemal Kılıçdaroğlu
"Erdoğan'ı yenebilecek aday" başlığının kullanılan haberde Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmaları halinde dış politikada atacakları adımlara dair ipucu verdi.
CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin ABD, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerini yeniden inşa edeceğini belirtti.
Kılıçdaroğlu'nun, Jeremy Rifkin ve Daron Acemoğlu'nun da bulunduğu bazı isimleri danışmanı yapacağı hatırlatılan haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "karizmatik" olduğu ve seçim kaybetmediği ifade edilirken, Kılıçdaroğlu'nun daha yumuşak başlı olduğu ancak seçim de kazanamadığı belirtildi.
13 yıldır CHP'nin başında: Hırsları olan biri değilim
Dokuz seçim kaybetmesine rağmen 13 yıldır CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, verdiği demeşte görevi bitince "torunlarıyla vakit geçirmek için" görevinden ayrılacağını vaat etti.